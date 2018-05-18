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18 Mayıs 2018 14:55

Engelli çocuklar polis ağabeyleri ile beraber eğlendiler

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü’nün engelli çocuklara yönelik yürüttüğü sosyal sorumluluk projesi kapsamında 10 engelli çocuk, ata binerek stres attı.

Engelli çocuklar polis ağabeyleri ile beraber eğlendiler

18 Mayıs 2018 14:55


Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, Gevher Nesibe Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Okulunda 10 öğrenci ile birlikte; Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Özel Eğitime Gereksinim Duyan Çocuk ve Ailelerini Destekleme Projesi’ kapsamında; Vali Yardımcısı Mehmet Emin Avcı’yı makamında ziyaret etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Yardımcısı Mehmet Emin Avcı, öğrencilerle ve aileleriyle bir süre sohbet etti.


toplum Destekli Polislik görevlileri proje kapsamında; engellilerin sosyal hayata katılımını geliştirerek, erişilebilirliğin sağlamak amacıyla engelli öğrencileri Erciyes Binicilik Kulübüne götürerek rehabilite anlamında atlara bindirdi.




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