Engelli milli basketbolcu Burak Şen Başkan Büyükkılıç’ı ziyaret etti

Sporun ve sporcunun dostu ve destekleyicisi olan Melikgazi Belediye Başkanı ve Melikgazi Belediyespor Kulübü Onursal Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı, elde ettiği başarılardaki en önemli destekçisi olan annesi Songül Şen ve Melikgazi Belediyesi Spor Kulübü (BESK) Başkanı Faruk Şahin ile birlikte ziyaret eden Şen, “Türkiye’yi, Kayseri’yi ve Melikgazi Belediyesi’ni milli forma ile en iyi şekilde temsil etmek için mücadele ettim. Milli takımımızla Şubat ayında Avrupa Şampiyonluğu sevincini yaşamıştık. Kanada’da yapılan Dünya Şampiyonası’nda amacımız şampiyon olmaktı. Finale kadar nağmaglup geldik. Ancak finalde İngiltere’ye yenilerek ikinci olduk. İnşallah bundan sonraki seneler de bu hedefimize ulaşmak için daha çok çalışacağız. Benim milli takıma yükselmemde ve kazanılan bu başarılarda pay sahibi olmamda ailemin, kulübümün, antrenörümün katkısı tartışılmaz ancak en büyük pay elbette bizlere kucak açan ve sahip çıkarak maddi manevi desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç’a aittir. Allah kendisinden razı olsun” dedi.

Başkan Memduh Büyükkılıç ise, “Öncelikle kendi sporcumuz olan Burak kardeşimizi, milli takımımızın tüm sporcuları ve teknik heyetini tebrik ediyorum. Şampiyon olmalarını arzu ederdik. Ancak dünya ikinciliği de çok önemli bir başarı. Tekerlekli sandalye basketbol branşında milli takımlar düzeyinde son zamanlarda ülkemiz büyük başarılara imza atıyor. Burak kardeşimizin de mücadele ettiği U23 takımımız Şubat ayında Avrupa Şampiyonu olmuştu. Geçtiğimiz hafta A Milli Takım Avrupa Şampiyonu olarak göğsümüzü kabarttı, şimdi de gençlerimizin Dünya 2.’liği ile gururlandık. Elbette bu başarılar uzun uğraşlar sonucunda elde ediliyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Burak kardeşimizin başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kulüp Başkanı Faruk Şahin de Başkan Memduh Büyükkılıç’a engellilerin spor yapmalarına sağladığı imkan ve vermiş olduğu büyük destekten dolayı teşekkür etti.