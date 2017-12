Engelli öğrencilerin tasarımları göz doldurdu

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde düzenlenen programa AK Parti Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş ile çok sayıda davetli katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan ZİÇEV Kayseri Şube Başkanı Asuman Talaslıoğlu, konuşmasında vakfa kuruluşundan bugüne kadar emeği geçenlere teşekkür etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş da yaptığı konuşmasında Kayseri’de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içerinde kültürel, sanatsal ve sosyal hayatı canlandırabilmek için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Taymuş, “ Engellilik bir kusur değildir. Asıl kusur engellilieri anlamamaktır. Engelli bireylerimizi engelli gözüyle görmemek ve onları toplumla bütünleştirmemiz gerekiyor” dedi.

Her sağlıklı insanın aynı zamanda bir engelli adayı olduğunu anımsatan AK Parti Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu ise “Sadece Kayseri’nin değil Türkiye’nin umudu olan zihisel ve bedensel engelli kardeşlerimize gönül vermiş, onlara hizmet eden herkesi tebrik ediyorum” diye konuştu.

Dedeoğlu, konuşmasına şöyle devam etti: “Gerek doğuştan, gerekse de sonradan çeşitli sebeplerle insanlar fiziksel veya bedensel engelli duruma gelebilirler. İstesek de, istemesek de bu tespit toplumsal bir gerçektir. Engelli olama durumu kendimizde yoksa bile, en yakınımız olan insanlarda her an olabilir. Her sağlıklı insan, aynı zamanda bir engelli adayıdır. Bunu asla unutmamamız gerekmektedir. Genel manada engelli olmak bir problem değildir. Asıl olan her türlü eğitim imkanlarını kullanarak, insanları toplum hayatına katılmalarını sağlamaktır.”

Açılış konuşmaların ardından Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri tarafından düzenlenen gösteriler sergilendi.

Gecede özel öğrenciler tarafından aerobik, pandomim, işaret dili ve halk oyunlarından oluşan birçok gösteri sergilenirken, en çok alkış alan gösterisi ise özel çocukların kendi becerileri ile sundukları saç tasarımı oldu.