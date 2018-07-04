Diğer
Kategoriler
04 Temmuz 2018 17:26

Engelli vatandaşın yüzünü Kayseri Emniyeti güldürdü

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ’Emniyetle Engelsiz Yarınlar’ projesi kapsamında Yahyalı’da yaşayan Murat Öztürk’e tekerlekli sandalye hediye edildi.

Engelli vatandaşın yüzünü Kayseri Emniyeti güldürdü

04 Temmuz 2018 17:26


Yahyalı Belediye binası önünde yapılan mini törende, Murat Öztürk’e tekerlekli sandalyesi Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk tarafından verildi.


Törende konuşan Başkanı Esat Öztürk, ““Kayseri Valiliği, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından geçtiğimiz Cumartesi günü engelli vatandaşlarımıza 40 adet akülü araç dağıtıldı. Murat kardeşimiz içinde bir tane araç talebimiz oldu. Ben buradan valiliğimize, il emniyet müdürlüğüne ve akülü araçları bağışlayan iş adamlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün meclis üyelerimiz ile birlikte, iş adamlarımızı teşvik etmek amacıyla mini bir tören düzenledik. Bizlerde engelli olmaya adayız. Allah, hiçbir kimseye engelli yaşam göstermesin. Buradan iş adamlarımıza, yurt dışında yaşayan hemşehrilerimize çağrıda bulunmak istiyorum. Bu türlü güzel örneklere imza atarlarsa, bizde engelli kardeşlerimize vesile oluruz. Belediyeler doğana beşik, ölene mezardır. Biz, insanlara faydalı olmak, insanlara yararlı olmak ve onlara güzel bir hayat sunmak için çalışan bir kurumuz. Murat kardeşimiz yeni aracını güzel günlerde kullansın” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç