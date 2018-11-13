Engellilerden Başkan Çelik'e teşekkür

Oytun, konuyla ilgili yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisimizin 12.11.2018 tarihinde yapmış olduğu toplantıda almış olduğu karar ile Ailesinde %40 ve üzeri Engellisi bulunan Vatandaşlarımızın Su Ücretlerinde %50 indirim yapma kararı almıştır. Engelli Camiamıza pozitif ayrımcılık adına yapılan bu uygulama bir nebzede olsa katkı sağlayacaktır. Alınan bu karardan dolayı Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Çelik olmak üzere Bütün Meclis Üyelerine Dernek Üyelerimiz ve camiamız adına teşekkür ediyor çalışmalarında başarılar diliyoruz.”