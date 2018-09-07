Ensar Vakfı’nın yeni yönetimi belirlendi

Yaş ortalaması itibariyle çoğunluk gençlerde oluşmakta olan yeni yönetim ve denetim kurulu üyeleri dikkat çekti. Ensar Vakfının yeni yönetim ve denetim kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu.

Yönetim Kurulu: “Hüseyin Okandan ,Ömer İbibik, İbrahim Sarıçiçek, İbrahim İşlertaş, Hakan Özhaseki, Yusuf Kuzucu, İbrahim Somtaş, İhsan Küçüktalaslı, Melik Ademoğlu, İlker Barlı, Derviş Güneş, Muhammed Daş.”

Denetim Kurulu: “Sıddık Kaya, İrfan Vicdan, Hasan Said Karaalp.”

Ensar Vakfı Kayseri Şube Başkanı Hüseyin Okandan yaptığı açıklamada, “15 Kişiden oluşan yönetim ve denetim kurulu üyelerimiz bir birinden değerli arkadaşlarımızdır. İnşallah en kısa zamanda kayserimize ve ülkemize elimizden geldiğince hizmet etmek için gerekli fedakarlığı göstermekten çekinmeyeceğiz. Ülkemizin 2023 ve 2071 hedefleri ve idealleri uğruna yetişen bir nesil’ e bizimde katkımız olması için tüm gayretimizle hizmet etmeye başlayacağız. Gençlerimizin ve geleceğimizin daha bilinçli ve daha azimli çalışmaları, kötü alışkanlıklardan uzak tutarak ülkeme ve milletime nasıl fayda sağlayabilirim zihniyeti ile yetişmeleri bizim hedeflerimiz arasındadır, en kısa zamanda Genç Ensar ve Ensar Bayanlar birimlerimizi de faaliyete geçireceğiz” ifadelerini kullandı.