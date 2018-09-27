EPALE Bilgilendirme Toplantısı Kayseri'de yapıldı

Avrupa'da Yetişkin Öğrenimi Elektronik Platformu (EPALE) Bilgilendirme Toplantısı'nda konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Murat Aşım; "EPALE projesi birçok özelliği ile yetişkin öğrenim odaklı kurum ve kuruluşları, bakanlıkların politika ile ilgili birimlerini, yetişkin öğrenimi veren dernekleri öğretmen, eğitimci ve eğitim sağlayıcı dernekler ve federasyonları, gazetecileri bir platformda birleştirerek bir topluluk oluşturmayı amaçlamaktadır" dedi.

Öğretmenler, eğitimciler, araştırmacılar, akademisyenler, politika yapıcılar ve Avrupa'da yetişkin öğrenmede profesyonel bir role sahip olan herkes için çok dilli, üyeliğe açık bir topluluk olan EPALE'nin kentte bulunan bir otelde düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Murat Aşım; "EPALE projesi birçok özelliği ile yetişkin öğrenim odaklı kurum ve kuruluşları, bakanlıkların politika ile ilgili birimlerini, yetişkin öğrenimi veren dernekleri öğretmen, eğitimci ve eğitim sağlayıcı dernekler ve federasyonları, gazetecileri bir platformda birleştirerek bir topluluk oluşturmayı amaçlamaktadır. Avrupa'da eğitim veren kurum ve kuruluşları bir platformda buluşturmak ve aralarında iyi örnek uygulamalarının yaygınlaştırılmasını sağlamak isteyen EPALE platformu, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren ülkemizde de resmi olarak Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından bu proje yürütülmektedir. Projenin ülkemizdeki ilk önemli uygulaması 1 Ocak 2016-31 Aralık 2016 tarihleri arasında yapılmış ve başarıyla tamamlanmıştır. Projenin bu ikinci dönem uygulaması 1 Ocak 2017'de başlamış ve 31 Aralık 2018'de sona erecektir. İkinci döneminde de EPALE platformunun yaygınlaştırılması ve tanıtılması için bilgilendirme toplantılarımız devam etmektedir. Şuana kadar 2. dönem toplantılarımızdan 19 tanesi tamamlanmıştır. Kayseri'deki bu toplantımız 20. bilgilendirme toplantımızdır. Planlanan 24 bilgilendirme toplantıları EPAL'in Ulusal Destek Servisi'nde bulunan çalışma arkadaşlarımız tarafından gerçekleştirilmeye devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci'nin de katıldığı bilgilendirme toplantısı sunum eşliğinde devam etti. EPALE, yetişkin eğitiminde en iyi uygulamaların, haberlerin, politik gelişmelerin, blog gönderiminin, etkinliklerin ve kaynakların bulunmasını ve paylaşılmasını destekler. Aynı zamanda ortak arama özelliğini kullanarak üyelerin profesyonel bağlantı kurabildikleri bir alan sağlar. Toplantıda ayrıca Kayseri'de bulunan eğitimciler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri de katıldı.