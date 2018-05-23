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23 Mayıs 2018 00:31

Erciyes 2018 tatbikatı başladı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı Kayseri 1.

Erciyes 2018 tatbikatı başladı

23 Mayıs 2018 00:31

Komando Tugayı tarafından icra edilen Erciyes-2018 tatbikatı, gece hava kılavuzu harekatı ile başladı.


Komando Tugayı tarafından gerçekleştirilen Erciyes-2018 tatbikatı başladı. Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’nda Casa tipi uçaklarla havalanan Kayseri Komando Tugayı’nda görevli 12 asker, tam teçhizatlı olarak silah ve sırt çantası ile birlikte İncesu ilçesi yakınlarında bulunan Kara Sazlık Bölgesi’ne 9 bin feetten atlayış gerçekleştirdi. Paraşütçü 12 askerin icra ettiği harekat ile temsili olarak hedef sahaya hava indirme harekatı yapacak büyük birlik için hazırlayacak ve hava başı tesis edecek.


Harekat öncesinde üsse gelen 4. Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, atlayış hakkında bilgiler aldı. Uçağın içerisinde askerlere başarılar dileyen Sivri, "Sizlerle bir kere daha gurur duyduk. Sizlerin kahramanlıkları her zaman bizler için gurur kaynağıdır. Yapacağımız her faaliyette daima emniyeti birinci planda düşüneceğiz. Sonra da faaliyeti başarıyla yapmayı unutmayacağız" dedi.




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