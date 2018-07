Erciyes bir ilke daha imza atacak

Türkiye Downhill Şampiyonası ve Uluslararası Bisiklet Federasyonu UCI’nin C2 Downhill kategorisinde yapılacak olan yarışmalar 28-29 Temmuz tarihleri arasında Erciyes Dağı’nda gerçekleşecek.

Sadece kar sporlarının yapıldığı bir kayak merkezi olmanın ötesinde tüm dağ ve tabiat sporlarının dört mevsim yapılabildiği bir merkez olarak da ön plana çıkan Erciyes, özellikle bisiklet sporu açısından ülkemizde önemli bir merkez haline geldi. Geçtiğimiz haftalarda Uluslararası Erciyes Ultra Dağ Maratonu’na ev sahipliği yapan Erciyes, şimdi de Türkiye’de üçüncü kez yapılacak olan uluslararası Downhill / İniş müsabakalarına sahne olacak. 28 - 29 Temmuz tarihleri arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş. tarafından Uluslararası Bisiklet Federasyonu UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliği ile yapılacak olan organizasyona Almanya, Hollanda, Endonezya,Romanya, Bulgaristan, İran başta olmak üzere yurt içinden ve yurt dışından yaklaşık 100 bisiklet sporcusu katılacak.

Kayseri ve çevresinin kültürel ve tabi güzelliklerini keşfedilecek

Dünyanın ünlü dağ bisikleti sporcuları Erciyes Bike Park içerisinde bulunan bin 760 metre uzunluğunda ve rampaların, taş merdivenlerin, sert dönüşlerin, tonluk kayaların bulunduğu parkurda zorlu arazi şartlarına direnç göstererek şampiyon olmaya çalışacaklar. Ayrıca uluslararası yarışlarla birleştirilen ve Erciyes Çadır Kampı’nda 26-29 Temmuz’da düzenlenen FESTA 2200 Bisiklet Kampı sayesinde Türkiye’nin 43 vilayetinden gelen 200 amatör bisikletli de hem yarışları seyredecek, hem çadır gecelerinin keyfini çıkaracak, hem de günlük turlarla Kayseri ve çevresinin kültürel ve tabi güzelliklerini keşfedecek.

Murat Cahit Cıngı: "Ülkemizde uluslararası yarışların yapılabileceği bir ortam oluşturduk"

Kentin dolu dolu bir haftayı bisikletle yaşayacağını kaydeden Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, şehrin bisikletle nefes alacağını söyledi. Türkiye’de hem milli hem de uluslararası yarışların yapılabileceği bir ortam oluşturduklarının altını çizen Cıngı, "Kayseri dolu dolu bir haftayı bisikletle yaşayacak. Hem artık Erciyes’te gelenekselleşmiş olan bisiklet müsabakaları hem de bu kapsamda ikisini entegre ettiğimiz FESTA 2200 Bisiklet Kampı dolayısıyla şehir bisikletle nefes alacak. Biliyorsunuz Erciyes A.Ş. hemen kurulduktan sonra ilk işi bisiklet rotalarını çıkartmak ve haritalandırmak olmuştu. Ülkemizde nadir haritalandırılmış parkurlardan bir tanesi Erciyes’te. 2-3 kilometreye yakın bisiklet parkurları, vatandaşlarımızın eline haritalarını alarak işaretlendirilmiş rotalardan kullanabilecekleri güzel bir bisiklet atmosferi doğurdu. Bunun yanında özellikle Alpleri kasıp kavuran Downhill diye bisiklet disiplini var. Teleferik veya gondolla bisikletinizi belli bir yüksekliğe çıkartıyorsunuz, daha sonra özel hazırlanmış parkurda rampaların, taştan merdivenlerin, atlamaların, hoplamaların olduğu zor bir parkurda aşağı doğru süratle iniyorsunuz. Bu Avrupa’da çok yaygınlaştı. Maalesef ülkemizde downhill parkuru yoktu, ilk defa Erciyes’te bu parkuru inşa ettik. Gerçekten çok zor ve işçilik isteyen bir parkur. Artık ülkemizde hem milli hem de uluslararası yarışların yapılabileceği bir ortam oluşturduk. İlk olarak 4 yıl önce uluslararası kupalara başladık, Türkiye şampiyonaları yaptık. 28-29 Temmuz’da Türkiye bisiklet Federasyonu’nun organizasyonunda Türkiye Downhill Kupası’nın yapılacağı bir yarış var. İkinci gün de Uluslararası Bisiklet Federasyonu’nun C2 kategorisi olarak tescil ettiği Uluslararası Downhill müsabakasını yapacağız. Bu yarışmalar gerçekten seyredilmesi çok keyifli, bisikletçilerin yaşamış olduğu heyecanı seyircilere de yaşatan zor, eğlenceli yarışlar. Onun için bütün vatandaşlarımızı cumartesi ve Pazar günü bu heyecanı Erciyes’te bizimle yaşamaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

40 şehirden 200 sporcu bisikletle Kayseri’yi keşfedecek

FESTA 2200 festivaline katılacak olan 40 şehirden 200 sporcunun 4 gün boyunca Kayseri’nin keşfedilmeyen yerlerini bisikletle keşfedeceğini dile getiren Cıngı, misafirlerin Erciyes’te bulunan çadır alanlarında kalacağını belirtti. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı sözlerine şöyle devam etti:

"Erciyes’i Türkiye’de bisiklet merkezi yapmak gibi bir vizyonumuz var. Bununla alakalı birçok aktiviteye ev sahipliği yapıyoruz. Dağ bisikletleri, downhill parkurları, serbest biniş yol bisikletleri gibi bir bisiklet festivali oluşturalım dedik. Kayseri Bisiklet Derneği gibi gönüllü teşekküller de, bisiklete gönül vermiş arkadaşlarımız da bu yönde çok çaba sarf ettiler. Hep beraber oturduk ve güzel bir bisiklet festivali organize ettik. Bu yıl ilki düzenlenecek ama inşallah her yaz bundan sonra Erciyes’te 2 bin 200 rakımda çadır alanlarında kalacakları için davetlilerimiz adını da FESTA 2200 koyduk. Dolayısıyla 4 gün boyunca Erciyes’te yatacaklar. Yaklaşık 40 vilayetten 200 sporcumuz ve amatör bisikletçimiz katılıyor bu kampa. Her gün Kayseri’nin keşfedilmemiş bölgelerini her gün bisikletlerle pedallayacaklar. Bir gün Sultansazlığı’na gidecekler, bir gün Talas’a gidecekler, bir gün şehir merkezini dolaşacaklar. Dolayısıyla tarih, kültür, spor, eğlence dolu bir 4 gün geçirecekler. Zaten akşamları sosyal workshoplar, müzik, eğlence gibi bir takım aktivitelerle de bu heyecan süslenmiş olacak. Gayet başarılı bir hafta geçireceğimize inanıyoruz. Erciyes artık bisiklet organizasyonlarında ulusal ve uluslararası anlamda oldukça güçlü bir altyapıya sahip. Hem insan kaynağımız hem parkurlarımız hem de organizasyon kabiliyetimiz açısından eminiz ki bu güzel yarışları da başarıyla tamamlayacağız ve Türkiye’nin artık dünyada bisiklette de söz sahibi olduğunu duyurmuş olacağız."