Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, “Bu dünyaya ne gelmek elimizde ne gitmek elimizde. Dünyadaki ömrümüz bittiğinde de kimse bize sormuyor. Bu ikisi arasında aklımızın erdiği ve kendi irademizle hareket edebildiğimiz bir zaman var. Orada da imtihandayız. Dünyada iyi işler yaparak geride eser bırakmak daha iyi. 81 vilayeti bilen bir kardeşiniz olarak söylüyorum hayırseverlikte şampiyonuz” dedi.

Vali Süleyman Kamçı, “Kansere Karşı Birlik Derneği ve hayırseverlerin katkısı ile yapılacak olan hastane sadece Kayseri’nin değil bölgenin de ihtiyacını karşılayacaktır. Çocukların tedavileri için her türlü kolaylıklar sağlanacaktır” dedi.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Muhammed Güven, “Bu gün temelini atacağımız hastane temeli ile hastane sayımız 9 olacaktır. Hastanelerimize sürekli destekte bulunan hayırseverlere ne kadar teşekkür etsek azdır. 8 bin metre kare 5 katlı hastane 60 yataklı olacak ve çocuk hasta odaları çocukların eğlenebileceği şekilde dizayn edilecek” diye konuştu.

KANKA Derneği Başkanı Prof. Dr. Musa Karakürkçü, “Dernek olarak Ekim ayında kurulduk. Yıllardır kanserli lösemili çocukların tedavisi için uğraşıyoruz. Çocukların ve ailelerin ciddi problemleri var.Ekim ayından bu güne kadar Türkiye’nin en büyük kemik iliği hastanesinin temelini atma aşamasına geldik. Kayseri Şeker Fabrikası bize destek verdi. Belediye başkanlarımız bize destek verdi en son sayın Bakanımıza ulaştık. Bize büyük düetsek verdi” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Erciyes Çocuk Hematoloji Onkoloji ve Kemik İliği Nakli Hastanesi’nin temeli atıldı.