Erciyes için yatırım zirvesi

Başkan Çelik, Erciyes’te 2017-2018 sezonunda rekor seviyede ziyaretçi ağırladıklarını açıkladı.

Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımları ile dünyanın önemli kayak merkezlerinden birisi haline gelen Erciyes yeni sezona hazırlanıyor. Yeni sezon öncesi yapılan ve yapılacak olan çalışmalar Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik başkanlığındaki bir toplantıda değerlendirildi. Toplantıya Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili bürokratları ile Erciyes A.Ş. yöneticileri katıldı.

“ERCİYES’TE REKOR ZİYARETÇİ AĞIRLADIK”

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Erciyes’te 2017-2018 sezonunun çok verimli geçtiğini belirtti. Sezon boyunca sadece bir gün olumsuz hava şartları nedeniyle tesislerin kapalı kaldığını ifade eden Başkan Çelik, “Rekor seviyede ziyaretçi ağırladık. Türkiye ve uluslararası alanda yaptığımız tanıtım çalışmalarıyla verimli bir sezon geçirilmesini sağladık. Her yıl yaptığımız gibi sezon öncesi yaptığımız toplantıda önümüzdeki sezona girmeden yapacağımız işleri ele alıyoruz. Erciyes ile ilgili tüm birimlerimizin katılımıyla yaptığımız toplantıda bir dizi karar aldık. Sezona yetişecek şekilde planlamalarımızı yaptık” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Erciyes’i çok daha bilinir hale getirmek ve gelen ziyaretçilerin mükemmel bir yer ile karşılaşmalarını sağlamak için çalıştıklarını kaydetti.