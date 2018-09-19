Erciyes İzcilik Gençlik ve Spor Kulübü Melikgazi'de

Erciyes İzcilik Gençlik ve Spor Kulübü Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarete Kulüp Başkanı Haydar Rayman, izci liderleri Ömer Seçme, Cemal Cingil, Funda Macit, Cengiz Yaldızlı, Ahmet Çulfacı ve genç izciler katıldı.

İzci fuları takarak misafirleri ile birlikte izci selamı veren Başkan Büyükkılıç, “izci dostlarımızı ve genç izcileri belediyemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duydum. İzcilik anlatılmaz, yaşanır. Adeta bir yaşam biçimi olarak doğayı, çevreyi sevdirerek, gençleri kötü alışkanlıklardan koruyarak ve kendine olan özgüveni yüksek bireyler yetişmesine büyük katkılar sağlayan Erciyes İzcilik Kulübümüze teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Salon sporlarının lokomotifi Melikgazi Belediyespor bünyesinde basketbol ve voleybol bedensel engelliler takımımız ile Ampute futbol ve tekerlekli sandalye basketbol branşlarında liglerde mücadele ettiklerini ayrıca gerek semtlerde gerekse okullarda yaptırılan spor salonları, semt futbol sahaları, parklardaki basketbol, voleybol sahaları, tenis kortları, fitness aletleri ve yürüyüş yolları, bayanlar için aerobik salonları gibi her yaş için spor yapacak mekanlar oluşturmanın yanında amatör spor kulüplerine malzeme ve nakdi yardımları ile Melikgazi Belediyesi sözde değil özde sporun ve sporcunun dostu bir belediye olduğunu kanıtlamıştır.”

Erciyes İzcilik Gençlik ve Spor Kulübünün 2005 yılında kurulduğunu faaliyetlerine izcilik, kayak, okçuluk, yüzme ve halk oyunları branşında devam ettiğini belirten Kulüp Başkanı Haydar Rayman “Geçtiğimiz yıl Didim'de kamp yaptık. Bu yıl da Marmaris ve Pamukkale'de kamp faaliyetlerimizi sürdürdük. Her iki kampımızda çok başarılı geçti. İzcilerimiz mutlu ayrıldılar.Şehrimizin doğal güzelliklerini hep birlikte paylaşmak Kayseri'yi daha geniş kitlelere tanıtmak için izcilik kamplarımızın devamı olarak Erciyes ve Gesi'de de kamp yapmayı düşünüyoruz.Amacımız başlıca prensibi disiplin, ekip ruhu ve uyum kültürü olan izciliği sevdirerek Kayseri'de daha çok gencin bu sporla tanışması ve severek yapmasını sağlamaktır.”dedi.

Kulüp Başkanı Haydar Rayman tarafından Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a izcilik sporuna verdiği destek ve katkılardan dolayı teşekkür plaketi takdim etti.