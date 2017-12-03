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03 Aralık 2017 16:26

Erciyes kayak merkezinde hafta sonu yoğunluğu

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, bu yıl sezonu erken açan Erciyes’e çıkarak kayak severlerle konuştu.

Erciyes kayak merkezinde hafta sonu yoğunluğu

03 Aralık 2017 16:26

Erciyes kapsamında kayak sezonunu açan bir başka kayak merkezinin bulunmadığını ifade eden Başkan Çelik, tüm kayak severleri Erciyes’e davet etti.


Erciyes, 30 Kasım itibarıyla kayak sezonunu açarak kayak severlere hizmet vermeye başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de kayak sezonunun açıldığı ilk hafta sonu Erciyes’teydi.


Erciyes’teki pistleri ve tesisleri gezen Başkan Mustafa Çelik, bu eşsiz güzellikten yararlanmak için Erciyes’e çıkan kayak severlerle sohbet etti. Fransa’dan gelen turistlerle de konuşan Başkan Çelik, Erciyes’le ilgili görüşlerini aldı. Fransız turist Avrupa’da bu yükseklikte kayak merkezini bulmanın mümkün olmadığını belirterek Erciyes’teki atmosferi çok beğendiğini söyledi.


Erciyes’te yerli ve yabancı kayak severlerle görüşen Başkan Çelik, yaptığı açıklamada tüm kayak severleri Erciyes’e davet etti. 30 Kasım itibarıyla sezonu açtıklarını dile getiren Başkan Çelik, “Erciyes’in güzelliklerinden faydalanmak için Kayseri ve çevre illerden çok sayıda kayak sever geldi. Erciyes büyüklüğünde sezonu açan bir başka kayak merkezi yok. Buradaki oteller doluluk oranını yükseltmeye başladılar. Sezon boyunca dolu olanlar da var. Şehir içi otellerin de doluluk oranları oldukça yüksek. Bu yıl mekanik tesislerin fiyatlarında da bir değişiklik yapmadık. Erciyes A.Ş.’miz buradaki tüm operasyonları yönetiyor. Spor A.Ş. sportif organizasyonlarla, KAYTUR şirketimiz de sosyal tesislerimizle kayak severlere hizmet ediyor. Tüm kayak severleri Erciyes’e davet ediyorum” dedi.




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