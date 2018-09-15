Erciyes kış sezonuna hazırlanıyor

Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, Erciyes Kayak Merkezi'nin kış sezonu hazırlıklarının aralıksız devam ettiğini söyleyerek; "Kış hazırlığımıza sezon biter bitmez başlayıp yaz boyu bütün teleferiklerimiz, suni karlama sistemlerimizi, yürüyen bantlarımızı tamir ve bakıma alırız. Haftalık planlar dahilinde bu tesislerimizin tamamının altyapısını tekrar elden geçiririz. Eskiyen ve yıpranan bütün yedek parçaları gözden geçiririz" dedi.

Erciyes'te kayak sezon kapanır kapanmaz yeni sezon hazırlıklarının başladığını, yoğun bir şekilde çalışmaların devam ettiğini kaydeden Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı; "Erciyes; Büyükşehir Belediye'mizin Master planı kapsamında bir turizm merkezi olarak tasarlanmıştır. Ağırlıklı kısmı da kış turizmidir. Kış turizmi de herkesin malumudur ki çok teknik bir turizm dalıdır. Teleferikler, pistlerle ve karlama sistemiyle bütün teknolojik unsurların yer aldığı bir turizm dalıdır. Bu cihazlarda ister istemez yıpranıyor. Dolayısıyla biz kış hazırlığımıza sezon biter bitmez başlayıp yaz boyu bütün teleferiklerimiz, suni karlama sistemlerimizi, yürüyen bantlarımızı tamir ve bakıma alırız. Haftalık planlar dahilinde bu tesislerimizin tamamının altyapısını tekrar elden geçiririz. Eskiyen ve yıpranan bütün yedek parçaları gözden geçiririz. Bizim Ş. olarak tamir servisimiz gayet yetkin ve tecrübeli arkadaşlarımızdan oluşuyor. Yaz boyunca direklerde halatlar üzerinde bütün tamir ve bakımını yürütüyoruz. Çünkü kışın biliyorsunuz toprak donduktan sonra artık çok fazla bir şey yapma şansınız kalmıyor. Erciyes'te de bu muhteşem alt yapıdan dolayı yüzlerce kilometre elektrik kablosu, haberleşme kablosu, fiber obtik, su tesisatı, borular çok fazla teknik cihaz yer altından dolaşıyor. Yaklaşık 25 kilometrelik alan içerisinde çok yoğun bir teknik kullanım var. Yazları bizim açımızdan bu arızaları gidermek için önemli bir fırsattır. Hem kıştan gelen arızaların giderilmesi hem de bir sonraki sezona hazırlık kapsamında bütün teknik altyapımız dediğim gibi çok ince detaylara varıncaya kadar elden geçer. Bunun yanında dağlar yaşayan bir organizmadır. Sürekli olarak kaya kırılması, yuvarlanma, erozyon, yağmur veya selden dolayı aşınmalar gibi bir çok tabiat riskleriyle karşı karşıyayızdır. Pistlerimizde özellikle deformasyondan sonra bahar yağışlarından sonra pistlerimiz de yazın teker teker ele alınır. Bozulan ve kaya yuvarlanan yerler temizlenir. Hatta taş kırma makineleriyle o taşları kuma çevirecek sistem varıncaya kadar bir çok hazırlığı yapma durumunda kalıyoruz. Birde pazarlama boyutu var. Kışın yapacağımız reklamları, kullanacağımız sloganları ve afişleri de yazdan hazırlamaya başlıyoruz. Çünkü kışın 1 Aralık'dan Mart ayı sonuna kadar yoğun bir sezon geçmektedir. O dönemde işlerimiz hat safadadır. Erciyes'in pazarlanması için faaliyete giriyoruz. Dolayısıyla Erciyes yazın da hiç boş kalmıyor. Ş. personeli hem pistlerde hem teleferiklerde suni karlama sistemlerinde de çok yoğun olarak çalışıp Erciyes'i bütün unsurlarıyla kışın gelecek kayakseverlere snowboard sevenlere hazırlamaya çalışıyoruz" dedi.

"Her yaz ziyaretçi kitlesi artıyor"

Erciyes Turizm Merkezi'nin 4 mevsim çalıştığını, kışın olduğu gibi yazın da ulusal ve uluslararası aktivitelerle kendinden söz ettirdiğinin altını çizen Cıngı, yazın Erciyes'e gelen kitlenin her geçen yıl arttığını belirtti. Cıngı konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Yazın oluşan bu harika altyapıyı ziyan etmek istemiyoruz. O yüzden hemen hemen her ay uluslararası organizasyonlar yapıyoruz. Özellikle bisiklet ve maraton, çadır kampı, zirve tırmanışları gibi bir çok farklı sahada Ş. yazın da Erciyes'i halkımıza sunuyor. Yazın da Erciyes gibi bir turizm merkezinin 4 mevsim çalıştığını ifade edecek aktivitelere imza atıyor. Bunlarında çok ciddi bir şekilde faydasını görüyoruz. Geçtiğimiz yıllara oranla her yaz ziyaretçi kitlesi çok artıyor. Özellikle vatandaşımızın düzenli bir ortam istediği çadırlarda kamp alanları, tarifeli zirve tırmanışları, bisiklet parkurları ve yürüyüş rotaları gibi hizmetlerimiz ziyaretçilerimiz tarafından son derece beğeniyle karşılanıyor. Burada bizim fonksiyonumuz Büyükşehir Belediye'mizin kurmuş olduğu bu alt yapıyı sürekli olarak halkımız ile buluşturmak, Erciyes'i sürekli yaşanabilir bir dağ halinde insanların karşısında bulundurmaktır."

Rusya ile başlatılan direk ilişkinin başka ülkelere de yayacaklarını dile getiren Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı; "Yazın özellikle yurtdışından gelecek operatörleri Erciyes'e davet edip, kış için paketler uygulamaları konusuna gayret ediyoruz. Geçen sene başladığımız Rusya - Kayseri arasındaki o direk ilişkiyi başka ülkelere de yayacağız. Başka ülkelerden de misafirlerimiz gelecek. Hedeflerimizden bir tanesine de adım adım ulaşmış oluyoruz. Erciyes'i ve Kayseri'yi bir turizm merkezi haline getirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.