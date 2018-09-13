Erciyes MELEK yatırımcılar ağı vites büyüttü

Kayseri ve bölgedeki girişimcilik ekosisteminin güçlenip melek yatırımcı desteği ile katma değerli projelerin hayata geçirilmesi ve büyümelerine katkı sağlanması amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam eden “ERBAN-Erciyes Melek Yatırımcılar Ağı”, bu kapsamda İstanbul Startup Angels kurucu ortağı Gülsüm Çıracı'yı melek yatırımcılarla ve yatırımcı adayları ile buluşturdu.

Erciyes Teknopark A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof.Dr.Mahmut Doğan düzenlenen etkinlikle ilgili şunları söyledi:

”Kayseri'de melek yatırımcılık ekosisteminin canlandırılması ve teknoloji tabanlı girişimcilerin maddi olarak desteklenmesi amacıyla Erciyes Teknopark A.Ş. tarafından kurulan “ERBAN-Erciyes Melek Yatırımcılar Ağı” Kayseri'nin ilk akredite melek yatırımcı ağı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. İş fikirlerinin yatırımcılarla buluşma noktası olan Türkiye'nin 13. ve Kayseri'nin ilk akredite melek yatırımcı ağı olan ERBAN, sektör kısıtlaması olmaksızın katma değeri yüksek, yenilikçi iş fikirlerine yatırım arayan girişimcilere, bünyesinde yer alan yatırımcılar tarafından fon sağlanması için hizmet vermektedir. Dört ay gibi kısa sürede lisanslı üye sayısını iki katına çıkaran ağımız bu yıl teknoloji ve yenilik odaklı girişimlere yatırım yapma kararı aldı. Ağımızda halihazırda 9 lisanslı melek yatırımcı bulunmaktadır. Yaklaşık 10 potansiyel melek yatırımcı adayı ile de BKY (melek yatırımcı) lisansı alarak ekosisteme destek olmaları konusunda görüşmeler devam etmektedir. Melek yatırımcılık ekosisteminin canlanması, yatırımcılara teknoloji alanına yapılan yatırımlardan daha çok para kazanılabileceğini göstermek adına sektör deneyimi olan profesyonelleri ERBAN üyeleri ile bir araya getiriyoruz. Bugün yatırımcılarımız ve yatırımcı adaylarımız için düzenlenen bu tecrübe paylaşımı etkinliğimizde de melek yatırımcılarımıza hangi sektörlere ağırlık vermeleri gerektiği, yatırım yapılacak şirketlerin nitelikleri, girişimciler ile yatırım sonrası süreçlerin yönetimi gibi önemli konu başlıkları üzerinde duruldu. İnteraktif bir ortamda geçen tecrübe paylaşımında yatırımcı ve yatırımcı adaylarından gelen tüm sorular cevap buldu. Ülkemiz için önem arz eden problemlere nitelikli çözümler üreten girişimcilere destek olup ekosisteme katkı sağlamaları adına tüm yatırımcıları ERBAN- Erciyes Melek Yatırımcılar Ağı'na katılmaya davet ediyoruz.”