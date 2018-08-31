‘Erciyes MotoFest’ kamp ateşinin yanmasıyla başladı

Türkiye’nin dört bir yanından motosiklet tutkunlarının katıldığı festival 3 gün boyunca konserler, yarışmalar, akrobasi gösterileri ve etkinlere sahne olacak. Ünlü motor şovmeni Birkan Polat da festivalde gösteri sergileyecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes AŞ ve Kayseri’deki gönüllü motosiklet kulüpleri tarafından Kaytur A.Ş. Mirada Otel, Mix Yaşam Merkezi, Kent Ekmek, Holiday Inn Otel’in destekleri ile gerçekleştirilen Erciyes MotoFest kamp ateşinin yanması ile başladı. Türkiye’nin farklı illerinden festivale katılan motosikletçiler 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı da Erciyes’in 2 bin 200 metresinde kutladı. Etkinlik konserler, şovlar ve ateş başı eğlenceleri ile gece boyunca devam etti.

3 gün boyunca Erciyes Tekir Yaylası’nda festival için kurulan çadır kamp alanında düzenlenecek olan festival nefes kesen akrobasi gösterilerine, motokross yarışlarına, konserlere, DJ performanslarına ve ateş başı eğlencelerine sahne olacak.

Türkiye motosiklet akrobasi şampiyonu ve ünlü motor şovmeni Birkan Polat, 30 Ağustos Cuma ve 1 Eylül Cumartesi günleri Erciyes’te 17.00-18.00 saatleri arasında motosikletiyle unutulmaz gösterisi ile gözleri dolduracak. Cumartesi günü de yüzlerce motosikletlinin katılımı ile şehir korteji gerçekleştirilecek. Erciyes’te başlayacak olan tur şehir merkezinden Talas’a uzanıp tekrar Erciyes’te son bulacak. Ayrıca festival boyunca düzenlenecek çekilişlerle katılımcılara bir birinden güzel hediyeler dağıtılacak.Motosiklet tutkunları etkinlik boyunca Talas, Kapuzbaşı Şelaleleri, Sultan Sazlığı gibi Kayseri’nin tarihi ve doğal güzelliklerini de iki tekerle keşfetme imkanı bulacak.

Cıngı: "Herkesin tebessümle ayrıldığı bir festival geçireceğiz"

Festival açılışında konuşan Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı, ”Kayseri Büyükşehir Belediyemizin Erciyes’i bir yaz ve kış turizm merkezi haline getirmek için ortaya koymuş olduğu bir master plan neticesinde Erciyes Dağı, hem yazın hem de kış aylarında birçok spor dalında hizmet üretiyor. Erciyes, yazın da çok çok farklı sportif aktiviteye, maratonlara, bisiklet kupalarına, motosiklet yarışlarına ev sahipliği yapıyor. Erciyes Motosiklet Festivali de güzel bir organizasyon olarak başladı. 3 gün boyunca konserler, yarışmalar, akrobasi gösterileri ve etkinliklerle dolu bir etkinlik olacak. Türkiye’nin dört bir yanından gelen motosiklet gönüllülerinin Erciyes Dağı’nı görmeleri, tanımaları ve buradaki imkanları yakından görmeleri açısından önem taşıyor. Erciyes 2.200 metredeki tekir yaylasında kurulan festival kamp ortamında tabiat ile iç içe bir atmosfer yaşamaları bizler açısından arıca önem arz ediyor. İnşallah kazasız belasız, herkesin mutlu ve tebessümle ayrıldığı bir festival geçireceğiz. İyi bir organizasyon yapmak için elimizden gelen tüm çabayı gösterdik. Özellikle Kayseri’deki gönüllü motosiklet kulübü temsilcileri çok yoğun çalıştılar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki yıllarda da çok daha büyük organizasyonlara ev sahipliği yapacağımızdan şüphemiz yok. Erciyes AŞ olarak bu festivali de hem ulusal çapta hem de uluslararası camiada önemli bir spor ve eğlence aktivitesi haline getirmek için tüm çabamızı göstereceğiz” dedi.