Erciyes Pediatri Kongresi tamamlandı

Dr. Hasan Basri Üstünbaş anısına düzenlenen 4. Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi tamamlandı.

22-24 Şubat tarihleri arasında Erciyes Üniversitesi Kültür Sitesinde düzenlenen kongreye 20’ye yakın üniversiteden bilim insanı katılarak pediatri alanındaki son gelişmeler hakkında bilgiler tecrübelerini paylaştı. Kongre Başkanı ERÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tamer Güneş, “Tıp fakültesi olarak 50. yılımızı kutluyoruz. Katılımcıların yeni gelişmelerden haberdar olmaları, fakültemizden ihtisasını almış ve Türkiye’nin dört bir yanında görev alan doktorlarımızı tekrar Kayseri’ye getirerek yenilikleri tanıtmayı amaçladık. Bu yıl yine beslenme ve metabolizma, hematoloji, endokrinoloji, kardiyoloji, enfeksiyon, gastroenteroloji, romatoloji ve nefroloji bilim dallarından çok değerli bilim insanlarının katılımı ile özellikle pediatristler için bilimsel anlamda doyurucu bir toplantı olduğunu düşünüyorum” dedi.

Kongreye Vali Yardımcısı Nail Anlar, Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu, Kayseri Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per ile çok sayıda akademisyen de katıldı.