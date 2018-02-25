Diğer
Kategoriler
25 Şubat 2018 15:01

Erciyes Pediatri Kongresi tamamlandı

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Prof.

Erciyes Pediatri Kongresi tamamlandı

25 Şubat 2018 15:01

Dr. Hasan Basri Üstünbaş anısına düzenlenen 4. Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi tamamlandı.


22-24 Şubat tarihleri arasında Erciyes Üniversitesi Kültür Sitesinde düzenlenen kongreye 20’ye yakın üniversiteden bilim insanı katılarak pediatri alanındaki son gelişmeler hakkında bilgiler tecrübelerini paylaştı. Kongre Başkanı ERÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tamer Güneş, “Tıp fakültesi olarak 50. yılımızı kutluyoruz. Katılımcıların yeni gelişmelerden haberdar olmaları, fakültemizden ihtisasını almış ve Türkiye’nin dört bir yanında görev alan doktorlarımızı tekrar Kayseri’ye getirerek yenilikleri tanıtmayı amaçladık. Bu yıl yine beslenme ve metabolizma, hematoloji, endokrinoloji, kardiyoloji, enfeksiyon, gastroenteroloji, romatoloji ve nefroloji bilim dallarından çok değerli bilim insanlarının katılımı ile özellikle pediatristler için bilimsel anlamda doyurucu bir toplantı olduğunu düşünüyorum” dedi.


Kongreye Vali Yardımcısı Nail Anlar, Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu, Kayseri Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per ile çok sayıda akademisyen de katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
10
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    10°C
  • Salı
    Yağmurlu
    12°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    12°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    5°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç