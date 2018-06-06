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06 Haziran 2018 09:09

Erciyes Teknopark çalışanları, iftar yemeğinde bir araya geldi

Erciyes Teknopark çalışanları geleneksel hale gelen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Erciyes Teknopark çalışanları, iftar yemeğinde bir araya geldi

06 Haziran 2018 09:09

Düzenlenen iftar yemeğine Erciyes Teknopark A.Ş. yönetimi ve tüm çalışanlar aileleriyle katıldı.



Geleneksel hale gelen iftar yemeği ile ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Doğan şunları söyledi: “ Ramazan ayının bereketini Erciyes Teknopark ailesi olarak paylaşmak için her yıl geleneksel iftar yemeğimizde bir araya geliyoruz. İş hayatındaki başarılar, takım olma bilinciyle doğrudan ilintilidir. Erciyes Teknopark olarak son dönemde ulusal bazda elde ettiğimiz başarılar ile oldukça motive bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Başarılı sonuçlar da her yeni yıl büyüyen hedefler koymamız konusunda bizleri teşvik ediyor. Personelimize yönelik düzenlediğimiz bu tür etkinliklerin ekip ruhunu daha da güçlendirdiğine inanıyoruz.”



Erciyes Teknopark iftar yemeği, Prof. Dr. Murat Doğan’ın personele başarılı çalışmalardan dolayı yaptığı teşekkür konuşmasıyla sona erdi.




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