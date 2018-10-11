Erciyes Teknopark, Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi, Erciyes Üniversitesi'ne ait patentleriyle 9 madalya kazandı

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı'na (ISIF'18), Erciyes Teknopark Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi, Erciyes Üniversitesi'ne ait 10 buluş ile katıldı.

Türkiye'de düzenlenen ilk uluslararası buluş fuarı olma özelliğini de taşıyan ISIF'18'de Erciyes Teknopark Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi önemli bir başarıya imza attı. Erciyes Teknopark Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi olarak katılım gösterilen fuarda Erciyes Üniversitesi'ne ait 10 adet buluş sergilendi. Sergilenen 10 buluştan biri altın madalya, dördü gümüş madalya ve dördü de bronz madalya kazandı. Patent portföyündeki diğer buluşların da gelen ziyaretçilere tanıtımı yapıldı.

Buluşları ödül alan Erciyes Üniversitesi araştırmacılarına madalyaları ve sertifikaları Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr.Recai Kılıç tarafından Erciyes Teknopark'ta düzenlenen etkinlikte takdim edildi.

ISIF'18'de kazanılan başarı ile açıklama yapan Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç şunları söyledi:” Üniversitelerde üretilen bilginin ürüne ve ekonomiye katkı sağlayan değerlere dönüşmesi ülkemizin refahı için oldukça önem arz etmektedir. Bu nedenle buluş, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının artması ülkemiz açısından önem arz etmektedir.

Erciyes Üniversitesi olarak Kayseri ve ülke ekonomisine sağladığımız katkının daha da artması adına bilgiye dayalı ekonomiye geçmek durumunda olduğumuz gerçeğiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi, üniversitemizin ticari değer taşıyan teknolojik bilgi ve patent üretmesi hedefiyle çalışmalarına devam etmektedir. Erciyes Üniversitesi'ne ait toplam 42 patent mevcut olup, bunlardan iki adedi Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi vasıtası ile lisanslanmış, biri de devredilmiştir. Bu 3 ticarileştirme ile Türkiye'de ilk defa üniversite sahipliğindeki bir patentten üniversite gelir elde etmiştir.

Bundan sonraki süreçte odak noktamız üniversitemiz tarafından üretilen teknoloji portföyümüzün nitelikli olarak genişlemesi ve portföyümüzde yer alan diğer patentlerimizin de ticarileştirerek bilginin toplumsal katkıya dönüşmesidir.

Türkiye'nin 10 araştırma üniversitesinden biri olan Erciyes Üniversitesi olarak araştırmacılarımızın buluş sayısının artırılması, buluşlarının koruma altına alınarak ticari değere dönüşebilmesi adına öncü ve örnek çalışmalarımız bundan sonraki süreçte de artarak devam edecektir.”