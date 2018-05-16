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16 Mayıs 2018 09:06

Erciyes Teknopark Firmaları, Meetup Etkinliklerinde Buluştu

Erciyes Teknopark LAB Erciyes Hızlı Prototipleme Atölyesi tarafından yazılım ve donanım geliştiricilerin günümüz teknoloji trendlerini yakından takip etmelerini sağlayacak ve global bakış açısı katacak teknik konu başlıklarında meetuplar düzenledi.

Erciyes Teknopark Firmaları, Meetup Etkinliklerinde Buluştu

16 Mayıs 2018 09:06


Düzenlenen meetup etkinlikleriyle ilgili bilgi veren Erciyes Teknopark A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Hidayet Kiraz şunları söyledi:” Gerçekleşen ilk meetupta IoT(Internet of Things) nesnelerin interneti konusu, proje geliştirenler için günümüz trendlerine uygun uygulamalı örnekler ve teorik anlatımlar ile işlendi.


İkinci olarak düzenlenen Yazılım Projeleri için Mimari Meetup etkinliğinde ise yazılım geliştiricilerin uygulama geliştirirken yaşadıkları problemler üzerinde duruldu. Özellikle global kod yazımı, yazılım mimarisi, yazılım geliştirmede çok katmanlı mimari ve veri tabanı yönetimi konularında bilgi verildi.


Firmalarımıza uygulamalı örneklerle, tecrübe paylaşımlarıyla bu tür farklı etkinlikler düzenleyerek yön vermeye çalışıyoruz. Bu tip etkinliklerle amacımız; ekosisteme artı değer katan firmalarımızın günümüz gelişmelerini hızlı bir şekilde öğrenmelerini sağlayıp sektörde öncü firmalar haline gelebilmeleridir.


Erciyes Teknopark firma çalışanları ve öğrencilerin yoğun katılımla ilgi gösterdikleri teknik meetup etkinlikleri belirli zaman aralıklarıyla tekrarlanıyor olacak.”




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