Erciyes Teknopark firmalarına yönelik olarak düzenlenen “Etkili İletişim ve Hitabet Eğitimi” ile ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof.Dr.Mahmut Doğan şunları söyledi: “İş hayatının ve sosyal hayatın en önemli konularından biri olan ikna kavramı doğrudan etkili konuşmayla ilgilidir. Güçlü hitabete sahip olmanın ikna gücünü arttırabildiği yapılan çalışmalarla kanıtlanmıştır.

İşimizden, hayatımızdan, hedeflerimizden bahsederken ne kadar düzgün bir diksiyona ve etkili konuşma yeteneğine sahipsek kendimizi o kadar iyi tanıtırız. İnsanlarla iletişime başlamadan önce kendimizi iyi bir şekilde tanıtma yetisine sahip olmalıyız ki o insanlarla kuracağımız iletişimin devamı daha sağlam temellere dayansın. Diksiyonumuzu ve etkili konuşma yeteneğimizi istediğimiz şeyleri elde etmek ve hedeflerimize ulaşmak için kullanabiliriz.

Güzel ve etkili konuşan kişiler çevrelerindeki insanları etkileyebilir ve yönlendirebilirler. Bu tür kişiler, kısa zamanda mesleklerinde yükselip iş hayatlarında da başarıya ulaşırlar.

Biz de bu ilkeler kapsamında firma temsilcilerimize düzenlediğimiz etkili iletişim ve hitabet eğitiminde katılımcılarımızla interaktif uygulamalar gerçekleştirdik.

Erciyes Teknopark olarak düzenlediğimiz tüm etkinlikler de amacımız firmalarımıza artı değer katacak yeni çalışmaların ortaya çıkmasını sağlamaktır.”