Erciyes Teknopark, Tayvan Ticari Heyet Organizasyonu düzenledi

Ş. ve Kayseri Sanayi Odası işbirliği ile bilişim alanında faaliyet göstermekte olan firmaların ihracat kapasitelerinin arttırılması ve ikili işbirliklerinin düzenlenmesi amacıyla Tayvan Ticari Heyet Organizasyonu düzenlendi.

Organizasyonun 04 - 09 Haziran 2018 tarihleri arasında ulusal çapta faaliyet gösteren 15 bilişim/teknoloji firması katılımıyla Tayvan’ın başkenti Taipei’de gerçekleştirildiğini ifade eden Prof. Dr. Doğan, etkinlik kapsamında ticari işbirlikleri ve bağlantıların geliştirilmesi için bir takım girişimlerde bulunulduğunu kaydetti. Prof. Dr. Doğan, organizasyona dair şu bilgileri verdi:

“Güçlü Ar-Ge, üretim yetenekleri ve fikri mülkiyet hakları koruması ile Tayvan, küresel teknoloji ekosistemlerinde ortak arayan yabancı şirketler ve yatırımcılar için stratejik bir destinasyondur. Biz de Erciyes Teknopark olarak firmalarımızın dünyadaki son gelişmeleri yerinde görebilmeleri adına ilgili platformlarda yer almaya gayret gösteriyoruz. Tayvan Ticari Heyet Organizasyonu kapsamında Ekonomi Bakanlığı tarafından bilişim firmalarına sağlanan Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi programına başvuru yapılarak, buradan alınan hibe ile etkinlik süreci yürütülmüştür Tayvan Dış Ticareti Geliştirme Konseyi (TAITRA) yetkilileri ile görüşmeler yapılmıştır. Organizasyon planlaması, konaklama ve transferler kısmında TAITRA’dan destek alınmıştır. Computex Taipei 2018 fuarına katılımın yanı sıra yoğun B2B görüşmeler ve yerinde firma ziyaretleri yapılmıştır. Teknoloji alanında çalışmalar yapılan Hsinchu Science Park, Nankang Software Park ve Industrial Technology Research Institute (ITRI) ziyareti gerçekleştirilmiştir. Organizasyon kapsamında 3 teknoloji bölgesi ve Tayvan Ticaret Temsilciliği ziyaret edilmiştir. Ayrıca COMPUTEX’18 kapsamında 100’ün üzerinde B2B görüşme yapılmıştır. Ticaret temsilcimizden mevcut ticari işleyiş, yürütülen işbirlikleri ve yeni ticari bağlantıların geliştirilmesi için tavsiyeler alınmıştır. Alınan tavsiyeler doğrultusunda yeni anlaşmaların yapılması planlanmaktadır. Firmalarımızın yurt dışı ticaret hacimlerini artırmak ve yurt dışındaki faaliyetlerin nasıl yürütüldüğünü görebilmelerini sağlamak adına bu tür uluslararası etkinliklerde yer almaya devam edeceğimizi belirtmek isterim.”