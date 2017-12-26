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26 Aralık 2017 11:44

Erciyes Teknopark ve Mentor Effect İşbirliği ile Sera Kuluçka Merkezi’nde “Liderlere Özel Yüksek Etkili Mentorluk” programı düzenlendi

Erciyes Teknopark ve Mentor Effect İşbirliği ile Sera Kuluçka Merkezi’nde “Liderlere Özel Yüksek Etkili Mentorluk” programına 80’den fazla Kayserili sanayici ve firma yöneticisi katıldı.

Erciyes Teknopark ve Mentor Effect İşbirliği ile Sera Kuluçka Merkezi’nde “Liderlere Özel Yüksek Etkili Mentorluk” programı düzenlendi

26 Aralık 2017 11:44

Bu etkinlikle birlikte Türk Mentor hareketinin Anadolu’daki ilk adımı Kayseri’de atılmış oldu.


80’den fazla Kayserili sanayici ve üst düzey yöneticinin katılımıyla yoğun ilgi gören ve gün boyu süren programda, katılımcılara teknoloji ile değişen ve dijitalleşen iş dünyasını ve yeni ekonomi, Kayseri ve İstanbul’da ki erken aşama yatırım fırsatları, yatırım yaparken dikkat edilecek hususlar ve mentorluk süreçleri hakkında işe yarar püf noktalar aktarıldı.


Düzenlenen program hakkında açıklamada bulunan Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Doğan “Erciyes Teknopark olarak öncelikli hedefimiz bölgemizin kalkınmasıdır. Kayseri şüphesiz ülke ekonomisi için önemli bir şehir, önemli bir üretim bölgesidir. Ancak değişen ve gelişen Dünya’da yeniliklere açık olmak, günümüzde rekabette avantaj sağlamak için her zamankinden daha da önem kazanmıştır. Bu etkinlikle bölge ekonomisinin önemli aktörleri olan sanayicilere ve yöneticilere yeni nesil değişen ekonomi, teknoloji trendleri ve bu değişime nasıl ayak uydurabilecekleri, kendileri için muhtemel fırsatlar konusunda bir ışık yakmak istedik. Aynı zamanda bu kişilerin yıllardan beri gelen sanayi ve üretim tecrübelerinin, bölgemizdeki yeni girişimcilere aktarmaları konusunda ilerde oluşabilecek muhtemel iş birlikleri için bir yol açma konusunda da bu etkinliğin faydalı olduğunu düşünüyoruz.


Erciyes Teknopark olarak bölgemizin teknolojik kalkınması için son yıllarda bir slogan benimsemiştik: “Geleneksel girişimcilikten, teknoloji tabanlı girişimciliğe”. Bu etkinlikte bu yönde attığımız adımlardan birisi olmuştur. Biliyoruz ki başta bölgenin sonra da ülkemizin kalkınması teknolojiyi üretmekle, teknoloji tabanlı girişimciliği anlamakla olacaktır. Bizim de hem bugün hem de bundan sonraki dönemde tüm çabamız bu yönde olacaktır. Mentor Effect ekibine de katkılarından dolayı ayrıca teşekkür ederim.” dedi.




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