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28 Kasım 2017 09:32

Erciyes Teknopark’ın girişimcileri belli oldu

Erciyes Teknopark ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) işbirliğiyle düzenlenen ‘Benim İşim Girişim’ 2017 yarışmasında toplamda 245 proje başvurusu yapıldı.

Erciyes Teknopark’ın girişimcileri belli oldu

28 Kasım 2017 09:32

71 başvuru ön elemeyi geçerek girişimcilik kampına katılma hakkı elde etti.


Erciyes Teknopark ve ORAN bölgede teknoloji tabanlı girişimciliğin yaygınlaştırılması ve teşvik edilmesi için geçtiğimiz ay ‘Benim İşim Girişim’ 2017 yarışmasının düzenlenmesi konusunda işbirliği protokolü imzalamıştı. İmzalanan protokol sonrası benimisimgirisim.com internet adresine yapılan başvuralar uzman jüriler tarafından değerlendirildi ve toplam 245 proje başvurusu arasından 71 başvuru ön elemeyi geçerek girişimcilik kampına katılma hakkı elde etti.


Girişimci ekipler, Erciyes Teknopark Tekno-5 konferans salonunda düzenlenecek 40 saatlik eğitim ile aralarında Doğan Taşkent, Mehmet Buldurgan, Zico Ufuk Batum gibi lider mentörlerin de yer aldığı uzmanlardan alacakları destekle kendilerini geliştirme fırsatı bulacaklar. Girişimcilik kampı sonrası tekrar jüri karşısında ter dökecek ekipler, projelerini hayata geçirmek için toplamda dağıtılacak 80.000 TL’lik ödülü almak için yarışacaklar.


İKİ AŞAMALI EĞİTİM


İki aşamadan oluşan eğitimlerin birinci aşamasında; Sera Kuluçka Merkezi tarafından İş Fikri Doğrulama, Ar-Ge, İnovasyon ve Girişimcilik Eğitimi, Lab Erciyes Hızlı Prototipleme Atolyesinin desteği ile Hızlı Prototipleme Eğitimi ve Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi tarafından Patent ve Fikri Haklar Eğitimi verilecek.


İkinci aşamada ise yine Sera Kuluçka Merkezi tarafından Pazarlama Eğitimi ,Canvas İş Modeli ve İş Planı Eğitimi, Yatırımcı Sunumu, Asansör Konuşması Teknikleri Eğitimi, Erciyes Teknoloji Transfer ofisi tarafından Avrupa İşletmeler Ağı ve Yurt Dışı Pazarlama Eğitimi, Finansmana Erişim ve Fon Kaynakları Eğitimi, ERBAN Melek Yatırımcı Ağı tarafından da Melek Yatırımcılık Kavramı, Yatırımcılar Ne İster, konulu eğitimler verilecek.




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