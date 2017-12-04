Erciyes Teknopark’ın girişimcileri ilk sunumlarını yaptı

Girişimcilerin yatırımcılarla buluştuğu The Technology Showcase / Yatırımcı Girişimci Buluşması etkinliği kapsamında, Erciyes Teknopark firmaları, Sera Kuluçka Merkezi takımları ve teknoloji odaklı iş fikirlerine sahip akademisyenler teknoloji tabanlı, ticari değere sahip, nitelikli projelerine yatırımcı bulmak için sunum yaptılar.

Yatırımcı Girişimci Buluşması etkinliği ile ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Mahmut DOĞAN şunları söyledi: ”Erciyes Teknopark Erciyes Melek Yatırım Ağı (ERBAN) olarak düzenlediğimiz bu etkinlik ile ticari değere sahip, katma değeri yüksek, teknoloji tabanlı, nitelikli iş fikirlerinin, ürünleri ve patentlerin yatırıma ulaşmalarını sağlamaya çalıştık. Etkinliğimize katılarak bizlere destek veren Bahariye Melek Yatırım Ağı ve Borsa İstanbul Özel Pazar yatırım ağlarına ve Bozok Teknopark, Nevşehir Kapadokya Teknopark ve Sivas Cumhuriyet Teknopark yönetimine teşekkürlerimi sunuyorum.

32 yatırımcının katıldığı etkinlikte 18 girişimcimiz sahne aldı ve projelerini yatırımcılara tanıtma fırsatı yakaladı. Etkinliğin devamında girişimciler ile yatırımcıları bir araya getirmeye ve yatırım süreçlerini koordine etmeye devam edeceğiz. Amacımız, bölgedeki teknoloji tabanlı işletme sayısını artırmak.

Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz The Technology Showcase / Yatırımcı Girişimci Buluşması etkinliğini sonraki yıllarda da devam ettirerek, girişimcilerimizin fon kaynaklarına erişimlerini kolaylaştırmaya çalışacağız.”

ERBAN nedir?

Kayseri’de melek yatırım ekosisteminin canlandırılması ve bireysel girişimcilerin desteklenmesi amacıyla kurulan Erciyes Melek Yatırım Ağı’nın temelleri 2014 yılında atılmıştır. Ağustos 2016 tarihinde Hazine Müsteşarlığı’nca Bireysel Katılım Yatırımcısı Ağı olarak akredite edilen Erciyes Teknopark Erciyes Melek Yatırım Ağı (ERBAN) yatırımcıları tarafından halihazırda 11 yatırım gerçekleştirilmiştir. 13. akredite melek yatırımcı ağı olan Erciyes Teknopark Erciyes Melek Yatırım Ağı ERBAN Anadolu’nun ilk akredite ağıdır.