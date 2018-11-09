Erciyes Teknopark'ta Dış Ticaret Söyleşileri Başladı

Erciyes Teknopark firmalarına yönelik olarak düzenlenen etkinlik kapsamında dış ticaretin temelleri, ihracat istihbaratı, pazar araştırması ve ihracatta maliyet avantajı sağlayacak uygulamalar konularında başlıklar ele alındı.

Erciyes Teknopark tarafından dört kez düzenlenecek olan “Dış Ticaret Söyleşileri” ile ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Hidayet Kiraz şunları söyledi:

”Erciyes Teknopark olarak teknoloji geliştirme bölgemizde yer alan firmalarımızın ihracat kapasite artışlarına ve altyapılarının tamamlanmasına katkı sağlamak amacıyla çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Başlattığımız “İhracat Seferberliği” çalışması kapsamında ilk etkinlik olarak “Dış Ticaret Söyleşilerini” düzenlenmeye karar verdik. Bu söyleşilerde firmalarımıza doğrudan ihracat, pazar araştırması, hedef pazarların belirlenmesi, maliyetlerin hesaplanması ve pazara giriş hakkında bilgilendirmeler yapılacaktır. Dış Ticaret Söyleşileri kapsamında yer alan Ürün Pazarlama Söyleşilerinde de firmalarımızın ürünlerinin doğrudan ihraç edilmesi amacıyla pazar araştırması, ürün standartlarının belirlenmesi ve satış stratejileri üzerine uygulamalı çalışmalar yapılacaktır. Düzenlenmeye başlayan söyleşilerimizin mevcut ticari ortamda ihracat kapasitesinin artmasını isteyen firmalarımız için son derece etkili bir faaliyet olacağı kanaatindeyiz. Firmalarımızın dış pazarlar hakkındaki bilgi ve tecrübe eksikliğini gidermeye yönelik bu gibi eğitimleri sıklıkla düzenlemeye devam edeceğimizi de belirtmek isterim.”