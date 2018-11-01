Erciyes Teknopark'ta firmalar arası tanışma toplantısı düzenlendi

Erciyes Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde yer alan ve teknoloji bölgesine yeni katılan firmaların birbirleriyle kısa bir zaman dilimi içerisinde tanışma imkanı bulabilmesi adına Hızlı Tanışma/Speed Networking etkinliği organize edildi.

Erciyes Teknopark'ta yer alan firmalar arasında düzenlenen Speed Networking etkinliği ile ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Mahmut Doğan şunları söyledi:

"Speed Networking/Hızlı Tanışma seanslarının amacı kısa sürede sonuç odaklı ve etkili bir şekilde büyük bir grubun birbirini tanımasını ve ilişkilerini güçlendirmesini sağlamaktır. Erciyes Teknopark'taki firma sayısı giderek artmakta ve günden güne büyümektedir. Katma değeri yüksek, ülkenin gelişim vizyonuna hizmet eden, ihracat potansiyeli bulunan, inovatif yaklaşımlar içeren ürünlerin geliştirildiği Erciyes Teknopark'ta bugün itibari ile 217 işletme, yaklaşık 1.100 personel ile 331 Ar-Ge projesini aktif olarak sürdürmektedir. Bu hızlı tanışma seansları ile Erciyes Teknopark'ta yer alan firmalar kısa bir zaman dilimi içerisinde birebir tanışma fırsatı bulmaktadırlar. Birbirilerini tanıyan gruplardan doğan sinerji ile de yeni iş birliklerinin doğmasına zemin oluşmaktadır. Hızlı büyüyüp gelişen bu dinamik yapı içerisinde firmalar arası düzenlenen speed networking etkinliği ile amacımız örnek projelerin gelişip hayata geçmesini sağlamaktır. Erciyes Teknopark olarak düzenlediğimiz tüm etkinlikler de hedefimiz en güncel uygulamaları ekosistemimize entegre edip inovatif çalışmaların ortaya çıkmasına öncü olmaktır.”