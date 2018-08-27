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27 Ağustos 2018 10:32

Erciyes Teknopark’ta “TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programına” İlişkin Bilgilendirme Etkinliği Düzenlendi

TÜBİTAK tarafından açılan 2244 Sanayi Doktora Programı çağrısına ilişkin olarak Erciyes Teknopark’ta bilgilendirme etkinliği düzenlendi.

Erciyes Teknopark’ta “TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programına” İlişkin Bilgilendirme Etkinliği Düzenlendi

27 Ağustos 2018 10:32


TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı çağrısı ile ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Hidayet Kiraz şunları söyledi:


"Ülkemizin 2023 yılı öncelikli alan hedefleri kapsamında, sanayimizde ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağını üniversite-sanayi işbirliği ile yetiştirilmesine yönelik Sanayi Doktora Programı Çağrısı açılmıştır. Program kapsamında özel sektörde daha fazla araştırmacı istihdam edilmesini teşvik etmek amacıyla, doktora öğrencilerine yönelik burs ve özel sektöre yönelik istihdam desteği verilmektedir. Bu sayede hibe, destekler ve yatırım destekleriyle hedeflenen teknolojik dönüşümün sağlanması ve değer zincirinde istenilen seviyelere ulaşılması için kritik önem arz eden insan kaynağının, nicelik ve nitelik olarak iyileştirilmesi sağlanacaktır. Bu amaç doğrultusunda firmaların ihtiyaçları merkeze alınacak, firmalar ile işbirliği içinde kritik doktoralı insan kaynağının yetiştirilmesi sağlanacaktır. Sanayi Doktora Programı çağrısına yurtiçinde doktora eğitimi veren devlet veya vakıf yükseköğretim kurumları, 6550 sayılı kanun kapsamında yeterlik almış araştırma altyapıları ve özel sektör kuruluşlarının işbirliği ile başvuru yapılabilecektir. 5746 sayılı kanun kapsamındaki Ar-Ge tasarım merkezleri ve teknoparklar bünyesindeki sermaye şirketleri ile özel sektör kuruluşları projeye dahil olabilecektir. Sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı ile sağlanabilmesi adına biz de Erciyes Teknopark olarak düzenlediğimiz bu etkinlikle katkıda bulunabilmeyi hedefledik.”




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