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13 Ağustos 2018 09:28

Erciyes Teknopark’tan firmalara yönelik endüstri 4.0 eğitimi

Erciyes Teknopark tarafından dünyanın dördüncü endüstriyel devrimi olan Endüstri 4.

Erciyes Teknopark’tan firmalara yönelik endüstri 4.0 eğitimi

13 Ağustos 2018 09:28

0 ile ilgili olarak firmalara yönelik eğitim düzenlendi.


Erciyes Teknopark’taki ve Kayseri’deki firmaların Endüstri 4.0’ın geleceğine adapte olmaları adına düzenlenen eğitimle ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof.Dr.Mahmut Doğan, Endüstri 4.0 ya da 4. Sanayi Devriminin, birçok çağdaş otomasyon sistemleri, veri alışverişleri ve üretim teknolojilerini içeren; nesnelerin interneti, internetin hizmetleri ve siber-fiziksel sistemlerden oluşan bir değerler bütünü olduğunu söyledi.


Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:


“Endüstri 4.0, geleneksel sanayiyi bilgisayarlaşma yönünde teşvik etme ve yüksek teknolojiyle donatma projesidir. Kısacası dördüncü sanayi devrimi akıllı üretimi amaçlamaktadır. Bu bağlamda da Endüstri 4.0’daki başarı şirketlerin inovasyona yapacağı yatırıma bağlı olacaktır.


Ülkemizin Endüstri 4.0’da başarılı olması adına önümüzdeki dönem oldukça kritiktir. Endüstri 4.0’ın en büyük zorluğunu ise öncelikle insan kaynağı oluşturmaktadır. Ülkemiz için dördüncü sanayi devriminde başarılı olmanın yolu bu nedenle eğitimden geçmektedir. Bu yüzden Endüstri 4.0’ı uygulayıcı firmalardaki personel veya teknik elemanların da konu üzerinde yetişkin ve donanımlı olması gereklidir. Bu konuda özellikle uygulayıcı firmalar kendi teknik elemanlarına yönelik Endüstri 4.0 detaylarında temel eğitimleri aldırması ve teknik personellerine konu üzerinde yetkinlik kazandırılması önemli olacaktır.


Bugün düzenlediğimiz eğitim kapsamında; sektöründe önde gelen TURCK Otomasyon Tic.Ltd.Şti. firmasından eğitmenler Bülent Giray ve Uğur Büyük tarafından firma temsilcilerine aşağıdaki başlıklarda bilgilendirme yapılmıştır.”




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