Erciyes TTO’dan İlahiyat Fakültesi akademisyenlerine Tübitak eğitimi

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde düzenlenen seminere konuşmacı olarak Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Yrd. Doç.Dr. Abdullah İnce katıldı. Alanında başarılı projeler yürütmüş olan İnce etkinlikte akademisyenlerle kendi tecrübelerini ve başarı hikayesini paylaşıp katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.

Düzenlenen tecrübe paylaşımı etkinliğiyle ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Hidayet Kiraz şunları söyledi:

“Sosyal ve Beşeri Bilimler ülkemiz için oldukça önemli olup bu konuda nitelikli projelerin desteklenmesini amaçlamaktayız. ARDEB, üniversitelerden, kamu kuruluşlarından ve özel sektörden önerilen araştırma projelerine destek vermektedir. Erciyes Teknopark Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi olarak amacımız Araştırma Destekleri Başkanlığına bağlı hibe fonları hakkında bilgilendirme yaparak akademisyenlerimizin proje yazma çalışmalarını destekleyebilmek ve teşvik etmektir. Bu doğrultuda akademisyenlerimizi proje yazmaya teşvik etmek için araştırmacıların projelerini uygun fona yönlendirme, yazım sonrası inceleme, ücretsiz birebir rehberlik hizmeti verme, proje önerisi yazma ve tecrübe paylaşımı çalışmalarımız hız kesmeden devam etmektedir. “Projesiz Akademisyen Kalmasın” hedefimiz doğrultusunda konuyla ilgili isim yapmış uzmanları da araştırmacılarımızla buluşturmaya devam edeceğiz.”

Genel Müdürü Yardımcısı Kiraz, “TÜBİTAK Araştırma Destekleri Daire Başkanlığı’na bağlı hibe fonlarına proje göndermeyi düşünen tüm akademisyenlerimizin Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi’nden ücretsiz birebir rehberlik hizmeti alabileceğini yineleyerek araştırmacılarımızı bu hizmeti almaya davet ediyoruz” diyerek sözlerine son verdi.