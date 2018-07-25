Erciyes Uluslararası Bisiklet Şampiyonası için hazır

Türkiye Downhill Şampiyonası ve Uluslararası Bisiklet Federasyonu UCI’nin C2 Downhill kategorisinde yapılacak olan yarışmalar 28-29 Temmuz tarihleri arasında Erciyes Dağı’nda gerçekleşecek.

Sadece kar sporlarının yapıldığı bir kayak merkezi olmanın ötesinde tüm dağ ve tabiat sporlarının dört mevsim yapılabildiği bir merkez olarak da ön plana çıkan Erciyes, özellikle bisiklet sporu açısından ülkemizde önemli bir merkez haline geldi.

Geçtiğimiz haftalarda Uluslararası Erciyes Ultra Dağ Maratonu’na ev sahipliği yapan Erciyes, şimdi de Türkiye’de üçüncü kez yapılacak olan uluslararası Downhill / İniş müsabakalarına sahne olacak. 28 - 29 Temmuz tarihleri arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş. tarafından Uluslararası Bisiklet Federasyonu UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliği ile yapılacak olan organizasyona Almanya, Hollanda, Endonezya, Romanya, Bulgaristan, İran başta olmak üzere yurt içinden ve yurt dışından yaklaşık 100 bisiklet sporcusu katılacak.

Dünyanın ünlü dağ bisikleti sporcuları Erciyes Bike Park içerisinde bulunan 1.760 metre uzunluğunda ve rampaların, taş merdivenlerin, sert dönüşlerin, tonluk kayaların bulunduğu parkurda zorlu arazi şartlarına direnç göstererek şampiyon olmaya çalışacaklar.

Ülkemize UCI uluslararası downhill yarışlarını ilk defa 2015 yılında getiren Kayseri Erciyes A.Ş, bu sene mevcut parkurlarını 100 kamyon toprak, 84 metre küp işlenmiş ağaç, 90 ton su ve 2.976 saat mesai harcayarak geliştirip üst kategori olan C2 müsabakalarını yapmaya hak kazandı. Downhill branşında teleferiğin kullanılması ve parkurların teknik her türlü altyapı noktasında ulaşılabilir olarak inşa edilmesi Erciyes Bike Park’ın global bisiklet camiasında iyi bir yer bulmasını sağlıyor. Dünya bisiklet haritasına ükemizden ilk defa Erciyes’i girdiren şirket bu önemli organizasyonlarla Türkiye’nin adını Dağ Bisikleti’nde de tüm dünyaya yayıyor.

Uluslararası yarışlarla birleştirilen ve Erciyes Çadır Kampı’nda 26-29 Temmuz’da düzenlenen FESTA 2200 Bisiklet Kampı sayesinde Türkiye’nin kırk üç vilayetinden gelen 200 amatör bisikletli de hem yarışları seyredecek, hem çadır gecelerinin keyfini çıkaracak, hem de günlük turlarla Kayseri ve çevresinin kültürel ve tabi güzelliklerini keşfedecek. (www.festa2200.com)

Yarışma Programı ise şöyle:

28 Temmuz Cumartesi: Türkiye Şampiyonası- Sıralama Turları 09:45 11:00 Tekir Kapı

28 Temmuz Cumartesi: Türkiye Şampiyonası- Final Müsabakası 12:00 13:30 Tekir Kapı

29 Temmuz Pazar: Uluslararası UCI C2 - Sıralama Turu 09:45 10:45 Tekir Kapı

29 Temmuz Pazar: Uluslararası UCI C2 - Final Müsabakası 12:00 - 13:00 Tekir Kapı

29 Temmuz Pazar: Erciyes MTB Cup Ödül Töreni 13:15 - 14:00 Tekir Kapı