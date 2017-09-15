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15 Eylül 2017 13:17

Erciyes Üniversitesi İletişim ve Medya Çalışmalarında İkinci Oldu

Erciyes Üniversitesi, daha önce giremediği THE sıralaması iletişim ve medya çalışmaları kategorisinde Türkiye üniversiteleri arasında ikinci sırada yer aldıÜniversiteleri öğretim, araştırma, atıflar, endüstri geliri ve uluslararası görünürlük olmak üzere 5 ana başlıkta değerlendiren THE’nın 2017 dünya üniversiteleri sıralamasında Erciyes Üniversitesi 801-1000 aralığında yer alarak konumunu korudu.

Erciyes Üniversitesi İletişim ve Medya Çalışmalarında İkinci Oldu

15 Eylül 2017 13:17

Erciyes Üniversitesi, daha önce giremediği THE sıralaması iletişim ve medya çalışmaları kategorisinde Türkiye üniversiteleri arasında ikinci sırada yer aldı


Üniversiteleri öğretim, araştırma, atıflar, endüstri geliri ve uluslararası görünürlük olmak üzere 5 ana başlıkta değerlendiren THE’nın 2017 dünya üniversiteleri sıralamasında Erciyes Üniversitesi 801-1000 aralığında yer alarak konumunu korudu. Erciyes Üniversitesi sıralamaya giren Türkiye üniversiteleri arasında ise 10. sırada yer aldı.


THE alan sıralamasında ise Erciyes Üniversitesi’nin iletişim ve medya çalışmaları alanında yükselişi dikkat çekti. Daha önceki açıklanan sıralama raporlarında iletişim ve medya çalışmalarında sıralamaya girmeyen Erciyes Üniversitesi, THE dünya üniversiteleri alan sıralamasına giren 22 Türkiye üniversitesi arasında 2. sırada yer aldı.


Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, Erciyes Üniversitesi’nin iletişim ve medya çalışmaları alanında yükselen başarısının bu konuda görev yapan akademisyenlerin yayın sayıları ve bu yayınlara yapılan atıf sayılarındaki artıştan kaynaklandığını belirterek, bu alanda yayın yapan akademisyenlere teşekkür etti.


Rektör Güven, “Erciyes Üniversitesi sadece tıp, diş hekimliği ve mühendislik alanında değil diğer alanlarda da yükselen grafiğe sahip bir üniversitedir. Bilime, araştırmaya, geliştirmeye büyük önem veren üniversitemizin, önümüzdeki yıllarda adından daha sık söz ettireceği ve dünyada ilk 500, belki ilk 250 içerisinde yer alacağına olan inancımız tamdır” dedi.




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