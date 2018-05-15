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15 Mayıs 2018 10:52

Erciyes Üniversitesi Senatosu, İsrail’i kınadı

Erciyes Üniversitesi Senatosu, Kudüs’te önceki gün ABD elçiliği açılışı sırasında İsrail’in Filistin halkına yönelik gerçekleştirdiği katliamı şiddet ve nefretle kınadı.

Erciyes Üniversitesi Senatosu, İsrail’i kınadı

15 Mayıs 2018 10:52



Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven başkanlığında olağanüstü toplanan Erciyes Üniversitesi Senatosu’nun yayımladığı kınama bildirisi şöyle:


“14 Mayıs 2018, tarihe kara bir leke olarak girmiştir. Filistin’de yaşanmakta olan insanlık dramına ve İsrail’in kanlı tarihine yeni bir sayfa eklenmiştir. ABD uluslararası hukuk, BM kararları ve tarihi ve sosyal gerçekleri görmezden gelip, Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararı almak suretiyle Ortadoğu’da istikrarsızlık ve kaosa davetiye çıkarmış, terör devleti İsrail’i katliama sevk etmiştir.


21. yüzyılın ilk çeyreğinde ve Haçlı zihniyeti içinde yürütülen katliamın faillerini ve ortaklarını lanetliyoruz. Masum Filistin halkının haklarının Siyonist devlet tarafından onlarca yıldır sürekli olarak ihlal edilmesi, en temel özgürlüklerinden mahrum bırakılması ve son olarak bu katliama cüret etmesi karşısında insanlığın, gür bir sesle ve topyekûn biçimde, dur dememesi kabul edilebilir bir durum değildir.


Filistin halkı meşru müdafaa hakkına sahiptir. İşgalci konumundaki İsrail ve hamisi ABD Ortadoğu’da mazlum insanlara karşı şiddet kullanmak suretiyle devlet terörü işlemişlerdir. Birleşmiş Milletler ve Lahey Adalet Divanı’nı göreve davet ediyor, eğer uluslararası hukuk varsa ve insanlık bir nebze vicdan sahibiyse, bu kurumların Trump ve Netanyahu aleyhine derhal soruşturma açarak, gereğini yapmalarını bekliyoruz.


Bizler masum ve mazlum Filistin halkına başsağlığı dilerken, sadece vatanlarını ve namuslarını savunurken şehit düşen kardeşlerimizin değil, hukukun ve barışın da katledildiğini tüm dünyanın er geç anlayacağını düşünüyoruz. Vicdan sahibi herkesi ABD ve İsrail aleyhine tavır almaya, haksızlıklarını haykırmaya ve Filistin halkı ile dayanışmaya çağırıyoruz. Zira her şey bittiğinde hatırlayacağımız şey; dostlarımızın sessizliği olacaktır.”




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