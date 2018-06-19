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19 Haziran 2018 10:17

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. Sınıf öğrencileri Kırsal Hekimlik Stajı Çerçevesinde Tarım İl Müdürlüğünü Ziyaret Etti

Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Bölümü öğrencileri, Doç.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. Sınıf öğrencileri Kırsal Hekimlik Stajı Çerçevesinde Tarım İl Müdürlüğünü Ziyaret Etti

19 Haziran 2018 10:17

Dr. İskender Gün’ nün başkanlığında Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nü ziyaret etti.


Yaklaşık 50 Tıp Fakültesi öğrencisine; Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğünde görevli Veteriner Hekim Murat Akkaya tarafından; İl Müdürlüğünün yapısı ve görevleri, zoonoz hastalıklar, epidemiyoloji, idari yaptırımlar hakkında bilgiler verildi.


Gıda ve Yem Şube Müdürlüğünde görevli Gıda Mühendisi Ahmet Yaman tarafından ise gıda denetimi, numune alım aşamaları, gıda zehirlenmeleri, Alo Gıda 174 hattı gibi konularda bilgi verildi. Eğitimde; misafir öğrencilerin yönelttiği sorular cevaplandırıldı. Yapılan bu eğitimle yakın bir zamanda sağlık kurumlarında görev yapacak olan tıp hekimleri vasıtasıyla Sağlık Bakanlığı ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı arasındaki karşılıklı bilgi alışverişi, kurumlar arası işbirliği, gıda zehirlenmesi ve zoonoz hastalıkların teşhis ve tedavisinde işbirliğinin geliştirmesine katkısı olacağı değerlendiriliyor.




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