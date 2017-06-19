Erciyes Üniversitesi’nde kütüphane yapım protokolü imzalandı

Protokole, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven ile Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu imza attı. Erciyes Üniversitesi TOKİ Nizamiyesi bölgesindeki 7 bin 860 metre kare arsa üzerine Büyükşehir Belediyesi ile Talas Belediyesi tarafından ortaklaşa kurulacak ve 7 gün 24 saat hizmet verecek kütüphanede, konferans salonları, çalışma odaları ve medya kütüphanesi gibi çok sayıda bölüm bulunacak.

Erciyes Üniversitesi Senato Salonu’nda düzenlenen protokol imza törenine; Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Doğan, Prof. Dr. Karamehmet Yıldız ve Prof. Dr. Mustafa Kemal Apalak’ın yanı sıra çok sayıda yetkili katıldı.

Türkiye’de En Nadide Kütüphanesini Kayseri’ye Kazandıracağız

Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu yaptığı konuşmada, Türkiye’nin en nadide kütüphanesini Kayseri’ye kazandıracaklarını belirtti.

Başkan Dr. Palancıoğlu, “Bugün Talas’a, Erciyes Üniversitesi’ne ve Kayseri’ye özgü güzel bir projeye imza atacağız. Ben yaklaşık 3,5 sene önce Talas’a 7/24 açık olacak güzel bir kütüphane yapımıyla ilgili vaatte bulunmuştum. Talas ve Erciyes Üniversitesi bütünleşmiş durumda. Yaklaşık 60 bin civarında öğrencinin Erciyes Üniversitesi’nde okuması ve Talas’ta ikamet etmesi söz konusu. Şu anda Talas’ta 250 civarında kafe ve restoran var. Tabi öğrencilerimizin ders çalışacağı ortamların olması ve 7/24 açık bulunması bizim için çok önemli. Bu sebeple de Büyükşehir Belediyesi ile güzel bir proje hazırladık. Projenin uygulaması için de Erciyes Üniversitesi’ne ait Talas TOKİ’ye yakın bir bölgedeki güzel bir arsanın Talas Belediyemize tahsisi söz konusudur. Bugün burada atacağımız imzayla sadece Kayseri’nin değil, Türkiye’nin en nadide kütüphanesini buraya kazandıracağız” dedi.

Proje Öğrencileri Okumayı Sevdirme Anlamında Güzel Bir Proje Olacak

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven ise, öğrencileri okumayı sevdirmek anlamında hazırlanan bu projenin güzel bir proje olacağını söyledi.

Rektör Güven, “Böyle bir projeyle bize geldiklerinde bizde heyecanlandık. Hem üniversitenin içerisinde, hem dışında olacak bir proje. Üniversitenin dışa açılacak yüzü olacak bir proje. Buradan hem üniversitemizin öğrencileri ve çalışanları yararlanacak, hem vatandaşlarımız ve ortaöğretim, lise öğrencileri de yaralanabilecek. 7/24 açık olması çok önemli. Zaman zaman öğrencilerimiz çalışma ortamında ihtiyaç duyuyor. Biz bu öğrencilere gece 12’ye kadar imkan sağlayabiliyoruz. Öğrenciler burada güvenli bir ortamda 7/24 çalışabilecekler. Öğrencilerimizi başka ortamlardan çekme anlamında, okumayı sevdirmek anlamında da güzel bir proje olacak. Projeden dolayı belediye başkanlarına teşekkür ederim” diye konuştu.

“Kayseri’yi Okuyan Şehir Haline Getireceğiz”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de konuşmasında, sanayi şehri, turizm şehri ve sağlık şehri olan Kayseri’yi okuyan şehir haline de getireceklerini kaydetti.

Başkan Çelik, “Bugün üniversitemiz için Talas’ımız için önemli bir gün. Talas’ımıza, Üniversitemize kazandıracağımız belki de Anadolu’nun en büyük en kapsamlı kütüphanesinin yapımı için bir protokol imzalayacağız. Kayseri, tabi ki sanayi şehri, turizm şehri, sağlık şehri diye biliyoruz. Ama istedik ki, biz artık Kayseri’yi okuyan şehir haline de getirelim. Bunun için kültürel faaliyetlere önem veriyoruz. Çıkardığımız yayınlar, hazırladığımız kitaplar da bunun bir göstergesidir. Bunun yanı sıra çocuklarımıza küçük yaşlardan hatta anaokulu seviyelerinden başlayarak okuma özelliğini kazandırmamız gerekiyor. Bunun için biz belediye olarak son iki sene içerisinde kütüphaneciliğe ve kütüphane yatırımına çok önem verdik. Bunun yanında önümüzdeki günlerde açmayı planladığımız yeni kütüphaneler var. Küçükapı’daki Meryem Ana Kilisesi aynı şekilde açık kalacak. Belki de orası Türkiye’nin en klas araştırma kütüphanesi olacak. Yine Belediyemizin önüne bir kitap kafe yapıyoruz. Orası da çok şık, oldukça değerli bir proje olacak. Yine semtlerimizde ve ilçelerimizde kütüphane yatırımlarımız devam edecek. Talas çok şanslı bir ilçe. Bu hafta iki ayrı yatırımın temelini atacağız. Sosyalleşen merkezi Talas’ta yapıyoruz. Aynı şekilde Talas’ta hemen üniversitemizin karşısında Büyükşehir Meslek Akademisinin temelini de bu hafta atacağız. Bizi en çok heyecanlandıran bugün burada protokolünü imzalayacağımız bu kütüphane. Yaklaşık 8 bin metrekarelik bir arsa üzerine yapılacak. İnşaat alanı 5 bin 5 yüz metreden fazla. Çok değişik bir mimari yapısı var. İç avlu bir mimari yapı. Tahmini olarak toplamda 12 milyon lirayı bulabilecek bir yatırım. Ama Kayserimize, Üniversitemize, gençlerimize helal olsun. Devasa bir kütüphane olacak. Klasik kütüphanelerin dışında bir kütüphane olacak. İçerisinde sesli ve sesiz çalışma odaları, sesli kütüphane, dijital salonları, internet salonları ve bilgisayar salonları olacak. Tekli ve çoklu çalışma odaları olacak. Normal, klasik kütüphanelerden farkı da bu olacak. 5 kişi, 8 kişi, 50 kişi, 80 kişi çalışabileceği ayrı ayrı mekânlar olacak. Aynı şekilde kiralanabilir toplantı salonları olacak. Dışardan ve ya üniversiteden kullanmak isteyen gruplar bu toplantı salonlarını kullanabilecekler. Yine farklı bir özelliğimiz içerisinde özel eserler kütüphanesi olacak. Çocuk kütüphanesi ayrı bir özelliği. Yine içinde 300 kişilik bir konferans salonu olacak” şeklinde konuştu.

Konuşmalarından ardından kütüphane yapımına yönelik ön protokole, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven ile Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu imza attı.