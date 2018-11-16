Erciyes ve Kayseri Üniversitesi Rektörlerinden Kayseri OSB'ne Ziyaret

Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ve beraberindeki heyet, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'la bir araya geldi.

OSB yeni hizmet binasında gerçekleşen ziyarette; OSB Bölge Müdürü Ali Yaprak Bölge Müdür Yardımcısı Adil Özhan ve Üniversitelerin Yöneticileri de hazır bulundu.

Toplantıda; sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli / aranan eleman ihtiyacı, Meslek Yüksek Okulu, Teknopark, üniversite sanayi işbirliğinin güçlenmesi ve geliştirilmesine dair ortak projeler ve işbirlikleri, sanayiyi doğrudan ve dolaylı ilgilendiren konular üzerinde duruldu.

Heyet daha sonra Özel Kayseri OSB Teknik Koleji'ni ziyaret ederek, eğitim -öğretim faaliyetleri konusunda yetkililerden bilgi aldı.