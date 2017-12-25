Erciyes’de atlı kızak keyfi

Erciyes Kayak Merkezi’nde çeşitli etkinliklerle kışı dolu dolu geçiren vatandaşlar, atlı kızak ile de karın keyfini sürüyor. Atlı kızağın Erciyes Dağı’na getiriliş hikayesini anlatan Veysel Değirmenci, kayak merkezlerinde çeşitli aktivitelerin olduğunu atlı kızakla da vatandaşa çeşitlilik sunduklarını ifade eden Değirmenci, "Atlı kızak çok güzel bir konsept. Bütün dağlarda, turizm merkezlerinde atlı kızak var. 10 yıl Alplerde yaşadım, orada da atlı kızak var. Bu Erciyes Kayak Merkezi’nde neden olmasın diye araştırma yaptım. Kayak merkezlerinde elbette snowboard, kızak gibi çeşitli aktiviteler var ama ‘kızak neden olmasın’ dedik. Dolayısıyla çok benimsendi. Büyük bir maliyetle bunu yaptım. Seyisimiz, barınma yerimiz, her şeyimiz var. Şunu belirtmek isterim ki Erciyes Kayak Merkezi’nde böyle bir oluşum olduğundan dolayı herkes teşekkür ediyor" dedi. Atlı kızağın güzergahının belirli olduğunu, bu güzergahın dışına çıkmadıklarını kaydeden Değirmenci, vatandaşların da ilgisinden memnun olduğunu ifade etti. Veysel Değirmenci, vatandaşları Erciyes’e davet ederek, "Atlı kızağı gayet ucuz bir şekilde halkımıza sunuyoruz, bağış gibi. Ben 60 yaşındayım. Dağla bütünleşmiş bir insan olarak Erciyes Dağımızın böyle bir hizmet verme çeşitliliği içerisinde atlı kızak için her şeyimi feda ettim, çok da ucuz bir şekilde veriyoruz. Turunu 40-55 TL gibi bir fiyatla veriyoruz. Yeter ki Erciyesimize gelsinler, gezsinler. İnsanımızı memnun etmek için yapıyorum. İnsanlar da çok büyük zevk alıyorlar. Herkesi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Erciyes çok güvenli

Erciyes Kayak Merkezi’ne gelen turistlere iyi bir şekilde hizmet sunabilmek için güvenliğin de önemli olduğunun altını çizen Veysel Değirmenci, Erciyes A.Ş. ile Erciyes Karakol Komutanlığı ekiplerine teşekkür etti. Değirmenci, "Pist güvenliklerimiz gerek Erciyes A.Ş.’nin kayak pistlerinde, gerekse jandarma arama kurtarma ekipleri gece gündüz seferber oluyorlar. Zirvelerde dahi insanlar nefes alamazken ekipler giderek yardımcı oluyor. Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes Jandarma Karakol Komutanlığı’na özellikle teşekkür ediyorum" diye konuştu.