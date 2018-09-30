Erciyes'e mevsimin ikinci karı yağdı

Erciyes Kayak Merkezi'ne mevsimin ikinci karı yağdı.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'ne mevsimin ikinci karı yağdı. Kayak antrenörü Veysel Değirmenci, "Erciyes Dağı'nın zirve ile bin 500 metre yüksekliği arasına tahmini 4 santimetre kadar kar yağdı. Bu kar yağışı kışın çetin geçeceğinin habercisi olarak yorumlanıyor. Eğer beklenildiği gibi kar yağışı olursa Erciyes Dağı gelinliğini erken giyecek" dedi.

Değirmenci, "Kar yağışı çok olursa kış turizmine büyük fayda sağlayacak'' diye konuştu.