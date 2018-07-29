Erciyes’e Ruslardan sonra Ukraynalı turistlerde geliyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Ukrayna’nın en büyük tur operatörleri ile bir araya geldi. Görüşmeler sonrası Erciyes’te kış döneminde yapılan Moskova-Kayseri uçak seferlerinin ardından Ukrayna’nın başkenti Kiev’den de direk seferler başlamasına karar verildi.

Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarıyla dünyanın sayılı kış turizm merkezlerinden birisi olan Erciyes, dünyanın ilgisini çekmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi’nin tanıtım atağı ile Erciyes Ukrayna’da da gözde oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Ukrayna’nın en büyük 15 tur şirketinin yöneticileri ile bir araya geldi.

Ukraynalı turizmcilere Kayseri’nin tarihi ve doğan güzelliklerinden bahseden Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Kayseri’nin bölgenin cazibe merkezi olduğunu belirtti. Tarihi İpekyolu’nun kavşak noktasında olan Kayseri’den ve Kapadokya’dan bahseden Başkan Çelik, “En önemli doğal güzelliğimiz de Erciyes. Erciyes’in şehre değer kattığını bilen bir belediyeyiz ve bu yüzden 200 milyon avro yatırım yaptık. Şehrine bu derecede yatırım yapan dünyada başka yerel yönetim yoktur” dedi.

Kayseri’nin güzelliklerinin yanı sıra Kayserililerden de bahseden Başkan Çelik, “Kayseri’nin en önemli özelliği güler yüzlü insanları ve misafirperver yöneticileridir. Kayseri ulaşımı rahat, düzgün ve planlı gelişen bir şehir. Şehirdeki düzen ve rahatlığın insanların mutluluğuna katkı yaptığını fark edebiliyorsunuz” diye konuştu.

KİEV-KAYSERİ SEFERLERİ YAPILACAK

Turizmde işbirliğine hazır olduklarını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Erciyes ve Kapadokya’nın tur şirketlerinin tanıtabileceği çok iyi birer pazarlama ürünü olduğunu belirtti. Başkan Çelik, Kiev’den Kayseri’ye gelecek ilk kafilenin geri dönüp gördükleri güzellikleri anlatmasıyla ilginin daha da artacağına inancını dile getirdi. Başkan Mustafa Çelik, “Misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlayacağımızdan kuşkunuz olmasın” diye konuştu.

Yapılan çalışmalar neticesinde kış sezonunda Moskova-Kayseri arasında başlayan charter seferleri gibi Kiev-Kayseri arasında da charter seferleri yapılacak. Bu seferlerle Ukrayna’dan da her hafta farklı bir turist kafilesi Kayseri’ye gelecek.