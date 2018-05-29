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29 Mayıs 2018 11:22

Erciyes’e tırmanırken yaralanan dağcıyı jandarma ve UMKE kurtardı

Erciyes Dağı’nda tırmanış sırasında üzerine kaya parçaları düşen dağcı kadın, jandarma ve UMKE ekipleri tarafından yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Erciyes’e tırmanırken yaralanan dağcıyı jandarma ve UMKE kurtardı

29 Mayıs 2018 11:22


Edinilen bilgiye göre, il dışından tırmanış için 10 kişilik grup Erciyes’e geldi. Tırmanış esnasında H.Y. (40), dağdan kopan kaya parçasının vücuduna isabet etmesi sonucu yaralandı. Arkadaşları tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Erciyes Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, jandarma arama kurtarma timi ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu 2 bin 850 rakımlı Çobanini mevkiinde H.Y.’ye ulaşıldı. H.Y., burada yapılan ilk müdahalenin ardından ekipler tarafından Tekir yaylasında bekleyen ambulansa teslim edildi. Kırıklarının olduğu öğrenilen H.Y., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


H.Y.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.




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