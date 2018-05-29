Erciyes’e tırmanırken yaralanan dağcıyı jandarma ve UMKE kurtardı

Edinilen bilgiye göre, il dışından tırmanış için 10 kişilik grup Erciyes’e geldi. Tırmanış esnasında H.Y. (40), dağdan kopan kaya parçasının vücuduna isabet etmesi sonucu yaralandı. Arkadaşları tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Erciyes Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, jandarma arama kurtarma timi ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu 2 bin 850 rakımlı Çobanini mevkiinde H.Y.’ye ulaşıldı. H.Y., burada yapılan ilk müdahalenin ardından ekipler tarafından Tekir yaylasında bekleyen ambulansa teslim edildi. Kırıklarının olduğu öğrenilen H.Y., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

H.Y.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.