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06 Haziran 2018 13:43

Erciyesevler Parkı’nda sosyal hayat canlanacak

Kocasinan Belediyesi, ilçeye bir taraftan yeni parklar kazandırırken, bir taraftan da mevcut parkların güzelleşmesi ve işlevselleşmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Erciyesevler Parkı’nda sosyal hayat canlanacak

06 Haziran 2018 13:43

Bu çerçevede Erciyes Evler Parkına yeni bir kafeterya yapacak olan Kocasinan Belediyesi, bölge sakinlerinin günün stresini atabilmelerine imkân sağlamayı hedefliyor.


Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erciyes Evler Park alanında incelemelerde bulunarak, yapılacak olan kafeterya ile parkın daha fonksiyonel olacağını belirtti. Vatandaşlardan gelen her türlü talebin anında değerlendirildiğini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Erciyesevler parkımız uzun zamandan beri bölge sakinlerimize hizmet veriyor. İnsanların günün stresini atabildiği, spor yapabildiği, çocuklarını eğlendirdiği bir yer olan Erciyes Evler Parkı yeni yapılacak kafeterya ile daha fonksiyonel hale gelmiş olacak” dedi.


Fiziki yapının daha modern bir hale getirileceğinin altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, “Kentsel Tasarım Müdürlüğünün tasarladığı kafeterya 150 m2 kapalı alana sahip olacak. 2 servis bölümü olan alanda geniş bir oturma alanı ve zengin menüsüyle vatandaşlara hizmet verecek” şeklinde konuştu.


Başkan Çolakbayrakdar, yeni kafeteryanın en kısa sürede hizmete gireceğini sözlerine ekledi.




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