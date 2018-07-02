‘Erciyes’in Çocuklar Doğayı Kucaklıyor’ projesi başladı

Erciyes’te bir otelde yapılan proje tanıtım toplantısına, Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, Çöten Ortaokul Müdürü ve Proje Yürütücüsü Esra Taş ve öğrenciler katıldı.

Proje kapsamında öğrencilere sudaki mikroskobik yaşam diseksiyon ,sultan sazlığı daki biyoçeşitlilik, Erciyes’e tepeden bakmak, rüzgardan enerjiye, çevreci enerji, grit oryantiringi ,üç boyutlu harita okuma ,Gök atlası yapıyorum, yenilebilir enerji ,uydumuz ay ,haydi hedefleri bulalım, görsel hafıza ,ses makinesi yapalım, Erciyes notum var, atıklar ve geri dönüşüm, düşük hava basıncında neler oluyor, ekosistemler, iletişim atölyesi, astronomi atölyesi, Galileoskoop yapalım, kuyruklu yıldız modellemesi, Uzaybimer ziyareti ve güneş gözlemi, öntest ve son test uygulamaları eğitimi verileceği ifade edildi.

Projenin açılış konuşmasını yapan Develi Kaymakamı Murat Duru, “Erciyes’in Çocukları Doğayı Kucaklıyor projesi kapsamında çeşitli etkinlikler yapacaksınız, hem öğretmenlerinizle iletişim kuracaksınız hem arkadaşlarınızla iletişim kuracaksınız hemde tabiatla iletişimde olacaksınız ve diğer etkinliklerden başarı sağlayacaksınız, deneyim kazanacaksınız, tecrübe kazanacaksınız. Sizin için çok harika bir proje bu projeye şimdi bugün sabah itibariyle start veriliyor. Bir hafta sürecek, bu bir haftalık süreç içerisinde bu projeden olabildiğince faydalanmaya çalışıp. Bütün enerjinizi, bütün dikkatinizi bu projeye verin, öğretmenlerinize verin ki buradan ayrılırken bu projenin amaçladığı hedeflediği sonuçlara hep birlikte ulaşın inşallah, bu çok önemli” diye konuştu.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ise, “Develi Belediyesi olarak yaptığımız her iş önemli ama, en önemli hizmetin eğitime yapılan hizmet olduğu bilinciyle çalışmalarımıza yön veriyoruz çünkü;bir yolu yaparsınız,bir parke yaparsınız o eskir yeniden yaparsınız ama insana ve insan eğitimine sizin gibi pırıl pırıl bizim geleceğimizi emanet edeceğimiz, yavrularımıza yapacağımız her türlü katkıyı biz şeref bilip elimizdeki imkanlarla destek oluyoruz. Bu projede önümüze geldiğinde biz gerçekten çok mutlu olduk. Hazırlayan Esra hocama,gerçekten çok teşekkür ettik” dedi

İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak da, “Bizleri heveslendirdiği için bizlerinde önünü açtığı için, Esra hocama teşekkür ediyoruz. Sizlerin anne babalarınıza da özellikle teşekkür ediyoruz ki sizleri buraya gönderdiler çünkü;projenin esasında özünde sizler varsınız. Talebelerimize de böyle değişik bir yer olsun. bakın bende buraya sizin sayenizde geliyorum. Buda benim için ilk oldu buna da vesile olmuş oldunuz. Tübitak dört bin dört (4004) projesi Tübitak diğer dört bin altı (4006) da 18 proje ile destek vermiştik. Şimdide dört bin dört (4004) ile Tübitak projesi ilçemiz adına, Develimiz adına güzel bir örnek oldu. İnşallah başarılı olur. Ve bundan sonraki projelerimize bir ilk olmuş olur, bir öncülük etmiş oluruz bu projeyle.Herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.