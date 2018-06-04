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04 Haziran 2018 11:40

Erciyes’te atlı safari turlarına yoğun ilgi

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes’te, yaz ayları ile beraber başlayan atlı safari turlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Erciyes’te atlı safari turlarına yoğun ilgi

04 Haziran 2018 11:40


Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes’te havaların ısınmasıyla beraber atlı safari turları başladı. Kayak sezonun da vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Erciyes, düzenlenen spor faaliyetleri ile yazın da vatandaşların uğrak mekanı oluyor.


Erciyes’in tanınmış yüzlerinden Veysel Değirmenci tarafından başlatılan atlı safari turlarına da vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Safari turlarını geliştirmeyi düşündüklerini kaydeden Değirmenci, "Erciyes Dağı çok konseptli bir dağ olduğu için bütün faaliyetlere açıktır. Kışın burada kayak ile uğraşıyoruz, yazın da at safarileri düzenliyoruz. Dolayısıyla Erciyes’e gelen turizmcilere çok güzel bir konsept oluşturuyor. Gelen kişiler atlarla birlikte Erciyes Dağı manzaralı fotoğraf da çekiniyorlar. Vatandaşlardan da talepler çok. Bizde bu ilgiden çok memnunuz. Erciyes’te bu işi geliştirmeyi de düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.




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