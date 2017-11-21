Erciyes’te kar etkili oluyor

Erciyes Dağı’nın Tekir Bölgesi’nde akşam saatlerinde etkisini sis ve tipiyle birlikte artıran kar yağışı sonrasında kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti. Etkili olan kar yağışı ile birlikte karayolları, Büyükşehir Belediyesi ve JAK ekipleri ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için aralıksız çalışıyor. Büyükşehir ve karayolları ekibi yollarda kar temizleme çalışması yaparken JAK ekipleri de yol güvenliği ve mahsur kalmalara karşı denetimlerini sürdürüyor. Yağan kar yağışı nedeniyle bu yıl sezonun erken açılabileceğini belirten işletmeciler ise, sezona hazır olduklarını belirtti.

Kayseri Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Numan Değirmenci, 2017-2018 sezonunda Erciyes’te kar yağışının devam ettiğini belirterek, turizmciler olarak hazırlıkların tamamlandığını ve kayak severleri Erciyes’e beklediklerini söyledi.