Dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ile beraber Erciyes Dağı'nda kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'nda dün geceden itibaren kar yağışı etkili oldu. Aniden bastıran yağış ile beraber Erciyes'te kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu. Karayollarına bağlı ekiplerde, karla kaplanan yolları açmak için çalışma başlattı.

Kar ile beraber Erciyes'te bulunan işletmelerin de yüzü güldü. İşletmeci Veysel Değirmenci, kar yağışından dolayı çok mutlu olduklarını söyleyerek, "Kar yağışı ile beraber elbette yüzümüz güldü. Sezonun erken açılmasıyla misafirlerimizi ağırlayacağız. Otellerimizde dolacak. Çalışmalarından dolayı Erciyes AŞ'ye çok teşekkür ederim. Kar, spor demektir. Kayak yapmanın da sağlığı faydaları vardır" dedi.

Öte yandan, 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'ndan kent merkezine inen yollarda da yağan karla beraber kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.