Erciyes'te kar sevinci

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerine kar yağdı. Sezon hazırlıklarının sürdüğünü belirten Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, “Bu sezon, rekor yılı olacak” dedi.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'na mevsimin ikinci karı yağdı. Yağan karla beraber Erciyes'in yüksek kesimleri beyaza büründü.

Erciyes'in ‘Kayak garantili kayak merkezi' sloganını hatırlatan Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, kış hazırlıklarının son aşamasına geldiğini söyleyerek, “Yavaş yavaş Kasım ayına yaklaştığımız bu dönemde kış hazırlıklarımız da son aşamasına geldi. Kışta bir taraftan yüzünü göstermeye başladı. Eylül ayının ortasından itibaren zaman zaman yüksek tepelerde Erciyes'te kar yağışına şahit oluyoruz. En son yağan karda 2 bin 900 metreden sonra şimdiye kadar yağan en yoğun kardı. Bu yağan karlar bizim açımızdan sadece birere işaret fişeği mertebesindedir. Kayak merkezinin açılması için gerekli kar yağışını 15 Kasım'dan sonra bekleriz. Sıcaklık düştüğü zaman suni kar üretimine başlayacağız. Daha öncede bilgisi verildiği gibi bütün ana pistlerimizde ve bazı bağlantı pistlerimizde şuanda 160'a yakın karlama makinemiz devreye alındı. Artık sıcaklığın -4 dereceye düşmesini bekliyoruz. Bu sıcaklık değerini sağladığımız andan itibaren Erciyes'te kar üretmeye her yıl olduğu gibi başlayacağız” ifadelerini kullandı.

Erciyes'in gelişmiş alt yapısıyla Türkiye'nin önde gelen kayak merkezlerinden biri olduğunu kaydeden Cıngı, şunları söyledi:

“Erciyes en yoğun ve en gelişmiş alt yapısıyla Türkiye'deki en önemli kayak merkezinden bir tanesidir. Yabancılara özellikle yurtdışında kış tatil paketleri satarken, suni karlama sisteminin olmasına azami dikkat ediyorlar. İklim şartlarından dolayı kar yağışı olmasa, beklenilen seviyede yağış alınmasa bile kayak merkezinin açılması ve gelen misafirleri o bölgede kayak yapma ortamının oluşturulması önemli bir özelliktir. Dolayısıyla Erciyes'te kayak garantili kayak merkezi olarak literatürdeki yerini aldı. Suni kar makinelerimizle -4 dereceyi bulur bulmaz kar üreteceğiz ve ondan sonrada yağışlarla beraber ümit ediyoruz ki2018-2019 kış sezonunda şimdiye kadar ki en fazla ziyaretçi geldiği, en fazla kayak faaliyetinin yapıldığını yeni bir rekor yılı olacak. Her geçen yıl özellikle kayakçı sayısını yüzde 50 oranında artırarak yola devam ediyoruz. Dolayısıyla bu alt yapının hazır olması, üretilen karın ezilmesi, pistlerin hazırlanması, teleferiklerimizin sağlıklı bir şekilde çalışması açısından yaz boyu bakım ve onarım faaliyetleri yapıldı.”