Erciyes’te kış turizmi ve termal turizm bir arada olacak

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, geçmişte volkanik bir dağ olmasından dolayı derinliklerinde sıcak su barındırabilmesi ihtimali güçlü olan Erciyes’te Maden Tetkik Arama Enstitüsü ile birlikte iki yazdan bu yana süren aramalar sonucunda sondaj çalışmalarına başladıklarını ifade etti. Cıngı, “Kayseri Büyükşehir Belediyemizin kuruluşu olan KASKİ de ihaleyi yaptı ve şu anda Erciyes’in derinliklerinde sıcak su arayıp hem otellerimizi kaplıca ve SPA merkezi haline getirmeye hem de özellikle yazın kullanılmak üzere Erciyes’in bir termal turizm merkezi olmasına gayret ediyoruz. Bu da kışın emsalsiz bir ortam oluşturacak. Çünkü insanlar Avrupa’da gün boyu kayak yapıp öğleden sonra da SPA merkezlerinde vakit geçiriyor” diye konuştu.

Erciyes’in deniz seviyesinden 2 bin 200 metre yukarıda olduğunu dile getiren Cıngı, 1 aydır süren sondaj çalışmalarında 600 metre kadar derine inebildiklerini ifade etti. Bundan sonraki çalışmaların daha hızlı süreceğini kaydeden Cıngı, “Sıcak su ile yatıp sıcak su ile kalkıyoruz. Ancak uzmanlarımızdan gelen raporlardan dolayı umutluyuz. Burada kayaktan sonra bir termal turizmin olması imkanı Erciyes’i dünya çapında bir turizm merkezi haline getirecek ve birçok kayak merkezinden ayırt edecek” ifadelerini kullandı.