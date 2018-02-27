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27 Şubat 2018 13:16

Erciyes’te mahsur kalan 45 kişi jandarma tarafından kurtarıldı

Kayseri Erciyes bölgesinde gece saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 20 araç ile 45 vatandaş, Jandarma ve Karayolları ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Erciyes’te mahsur kalan 45 kişi jandarma tarafından kurtarıldı

27 Şubat 2018 13:16


Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ve tipi nedeniyle Kayseri-Develi Karayolu’nda araç ve vatandaşlar mahsur kaldı. Olumsuz hava şartları nedeniyle zorluk yaşanmaması için hazır bekleyen Jandarma Arama Kurtarma ve Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü ekipleri mahsur kalan insanlara ve kara saplanan araçlara müdahale etti. Tipi nedeniyle görüş mesafesi azalırken, ekipler vatandaşlara ulaşmak için yoğun çaba harcadı. Sabah saatlerine kadar yapılan çalışmalarda 20 araç ve 45 vatandaş, mahsur kaldıkları bölgelerden kurtarılarak güvenli bölgeye taşındı. Karayolları ekipleri de yolda aksaklık yaşanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürdü.


Bu arada Erciyes’te hafta boyunca kar yağışının aralıklarla devam edeceği öğrenildi.




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