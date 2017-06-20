Diğer
Kategoriler
20 Haziran 2017 11:14

Erciyes’te termal için sondaj başlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarıyla dünyanın önemli kış turizm merkezlerinden birisi haline gelen Erciyes’te termal turizm için sondaj çalışmalarına başlanacak.

Erciyes’te termal için sondaj başlıyor

20 Haziran 2017 11:14

Büyükşehir Belediyesi, Erciyes’i dünyanın turizm gözdesi hale getirmek için çalışmalarına devam ediyor. Erciyes’e ve dolayısıyla Kayseri’ye önemli bir turizm geliri getirecek olan proje için çalışmalara başlanıyor. Erciyes’te termal turizm için yapılacak sondaj çalışmalarının ihalesi KASKİ tarafından yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ihaleyi alan firmanın şantiye alanında incelemelerde bulundu.


Burada yaptığı açıklamada Erciyes’te çok hayırlı bir işin başlangıcını yapacaklarını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, “Sıcak su arama çalışmalarımız 2-3 yıldır devam ediyor. Önce MTA jeolojik ve jeofizik araştırmalar yaptı. Sıcak suyun çıkabileceği yeri tespit etti. Biz de ihalemizi yaptık. Yüklenici firma şantiyesini kurdu. Bayramdan sonra sondaja başlanacak. 2 bin, 2 bin 220 metreler civarında sıcak su bulunabilir raporu verilmişti. Temennimiz sıcak suyun çıkması. O zaman Erciyes önemli bir değere daha kavuşmuş olacak. O zaman hem tesislerin enerji ihtiyacı giderilecek, hem de termal turizm tesisleri ile bu proje şehrimize değer katacak” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
24
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    30°C
KAYSERİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 25 RAMEZÂN 1438
  • 20 Haziran 2017
  • Salı
  • İmsak :02:55
  • Güneş :05:06
  • Öğle :12:50
  • İkindi :16:46
  • Akşam :20:14
  • Yatsı :22:07
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!