Erciyes’te termal için sondaj başlıyor

Büyükşehir Belediyesi, Erciyes’i dünyanın turizm gözdesi hale getirmek için çalışmalarına devam ediyor. Erciyes’e ve dolayısıyla Kayseri’ye önemli bir turizm geliri getirecek olan proje için çalışmalara başlanıyor. Erciyes’te termal turizm için yapılacak sondaj çalışmalarının ihalesi KASKİ tarafından yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ihaleyi alan firmanın şantiye alanında incelemelerde bulundu.

Burada yaptığı açıklamada Erciyes’te çok hayırlı bir işin başlangıcını yapacaklarını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, “Sıcak su arama çalışmalarımız 2-3 yıldır devam ediyor. Önce MTA jeolojik ve jeofizik araştırmalar yaptı. Sıcak suyun çıkabileceği yeri tespit etti. Biz de ihalemizi yaptık. Yüklenici firma şantiyesini kurdu. Bayramdan sonra sondaja başlanacak. 2 bin, 2 bin 220 metreler civarında sıcak su bulunabilir raporu verilmişti. Temennimiz sıcak suyun çıkması. O zaman Erciyes önemli bir değere daha kavuşmuş olacak. O zaman hem tesislerin enerji ihtiyacı giderilecek, hem de termal turizm tesisleri ile bu proje şehrimize değer katacak” dedi.