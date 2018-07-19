Erciyes’teki çadır kamplara yoğun ilgi

Yaz sıcaklarından bunalan vatandaşlar, Erciyes AŞ tarafından kurulan çadır kamplara yoğun ilgi gösteriyor. Alt yapısı tamamlanan ve içerisindeki oyun alanlarını barındıran çadır kamp, Kayserililerin vazgeçilmez mekanlarından biri oldu.

Çadır kampların vatandaşlar tarafından merakla beklendiğini ve çok ilgi gördüğünü kaydeden Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, şunları söyledi:

“Yaz faaliyetleri dahilinde çadır ve karavan kamp alanı bizim için çok rövanşta ve halkımız tarafından da çok ilgiyle takip edilen ve kullanılan bir imkanımızdır. Burada biz alt yapıyı oluşturduk. Lavabo, su ve standart hazır kurulmuş çadır ile spor alanları oluşturduk. Biz, vatandaşlarımız geldikleri zaman tabiatla iç içe, az ama nitelikli oksijen olan bir ortamda vakit geçirmelerini istiyoruz. Çocuklarımız bizim eski geleneksel oyunlarımız olan met, çanak ve misket gibi birçok farklı oyun dalları ile hemhal olsunlar ve birazcık teknolojiden uzaklaşsınlar. Aynı zamanda spor yapsınlar, bisiklete binsinler istiyoruz. Çadır ortamında şehir hayatından uzak zaman geçirsinler. Dolayısıyla kamp alanımız hem günübirlikçiler için hem de yaz boyunca Erciyes’te kalmak isteyenler misafirlerimize oldukça güzel bir imkan sunuyor. Bunun yanında zirve tırmanışlarımız başlıyor. Türkiye’de tek tarifeli zirve tırmanışı yapan ekip Erciyes AŞ ekibidir.”